El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 14.331.490 MWh con respecto a los 12.382.549 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 138.35 euros el MWh, unos 124.08 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 15 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 199,99 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 199.99 euros De 21:00 a 22:00 182.1 euros De 23:00 a 24:00 179.14 euros De 7:00 a 8:00 167.62 euros De 8:00 a 9:00 167.28 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 15 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 90 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 90.0 euros De 16:00 a 17:00 90.0 euros De 13:00 a 14:00 92.62 euros De 15:00 a 16:00 93.82 euros De 12:00 a 13:00 97.63 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 166.12 De 1:00 a 2:00 159.62 De 2:00 a 3:00 159.62 De 3:00 a 4:00 164.62 De 4:00 a 5:00 164.01 De 5:00 a 6:00 164.62 De 6:00 a 7:00 166.46 De 7:00 a 8:00 167.62 De 8:00 a 9:00 167.28 De 9:00 a 10:00 149.62 De 10:00 a 11:00 124.1 De 11:00 a 12:00 98.2 De 12:00 a 13:00 97.63 De 13:00 a 14:00 92.62 De 14:00 a 15:00 90.0 De 15:00 a 16:00 93.82 De 16:00 a 17:00 90.0 De 17:00 a 18:00 97.63 De 18:00 a 19:00 97.68 De 19:00 a 20:00 104.7 De 20:00 a 21:00 143.3 De 21:00 a 22:00 182.1 De 22:00 a 23:00 199.99 De 23:00 a 24:00 179.14

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 4,12%, lo que supone -296,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 52,44% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: