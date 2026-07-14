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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 14.331.490 MWh con respecto a los 12.382.549 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 138.35 euros el MWh, unos 124.08 euros más que ayer.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 15 de julio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 199,99 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 199.99 euros 
De 21:00 a 22:00  182.1 euros 
De 23:00 a 24:00  179.14 euros 
De 7:00 a 8:00 167.62 euros 
De 8:00 a 9:00 167.28 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 15 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 90 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 14:00 a 15:00 90.0 euros 
De 16:00 a 17:00  90.0 euros 
De 13:00 a 14:00  92.62 euros 
De 15:00 a 16:00  93.82 euros 
De 12:00 a 13:00  97.63 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00166.12
De 1:00 a 2:00159.62
De 2:00 a 3:00159.62
De 3:00 a 4:00164.62
De 4:00 a 5:00164.01
De 5:00 a 6:00164.62
De 6:00 a 7:00166.46
De 7:00 a 8:00167.62
De 8:00 a 9:00167.28
De 9:00 a 10:00149.62
De 10:00 a 11:00124.1
De 11:00 a 12:0098.2
De 12:00 a 13:0097.63
De 13:00 a 14:0092.62
De 14:00 a 15:0090.0
De 15:00 a 16:0093.82
De 16:00 a 17:0090.0
De 17:00 a 18:0097.63
De 18:00 a 19:0097.68
De 19:00 a 20:00104.7
De 20:00 a 21:00143.3
De 21:00 a 22:00182.1
De 22:00 a 23:00199.99
De 23:00 a 24:00179.14
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 4,12%, lo que supone -296,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 52,44% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

  • Eólica: 622 %
  • Nuclear: 1.706 %
  • Ciclo combinado: 2.568 %
  • Solar fotovoltaica: 3.196 %
  • Congeneración: 482 %
  • Hidráulica: 1.019 %
  • Carbón: 0 %
  • Térmica renovable: 1,54 %
  • Solar térmica: 2,53 %
  • Fuel y gas: 0 %