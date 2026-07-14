En esta noticia
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del miércoles registró hasta los 14.331.490 MWh con respecto a los 12.382.549 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 138.35 euros el MWh, unos 124.08 euros más que ayer.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 15 de julio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 199,99 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|199.99 euros
|De 21:00 a 22:00
|182.1 euros
|De 23:00 a 24:00
|179.14 euros
|De 7:00 a 8:00
|167.62 euros
|De 8:00 a 9:00
|167.28 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 15 de julio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 90 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|90.0 euros
|De 16:00 a 17:00
|90.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|92.62 euros
|De 15:00 a 16:00
|93.82 euros
|De 12:00 a 13:00
|97.63 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|166.12
|De 1:00 a 2:00
|159.62
|De 2:00 a 3:00
|159.62
|De 3:00 a 4:00
|164.62
|De 4:00 a 5:00
|164.01
|De 5:00 a 6:00
|164.62
|De 6:00 a 7:00
|166.46
|De 7:00 a 8:00
|167.62
|De 8:00 a 9:00
|167.28
|De 9:00 a 10:00
|149.62
|De 10:00 a 11:00
|124.1
|De 11:00 a 12:00
|98.2
|De 12:00 a 13:00
|97.63
|De 13:00 a 14:00
|92.62
|De 14:00 a 15:00
|90.0
|De 15:00 a 16:00
|93.82
|De 16:00 a 17:00
|90.0
|De 17:00 a 18:00
|97.63
|De 18:00 a 19:00
|97.68
|De 19:00 a 20:00
|104.7
|De 20:00 a 21:00
|143.3
|De 21:00 a 22:00
|182.1
|De 22:00 a 23:00
|199.99
|De 23:00 a 24:00
|179.14
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 4,12%, lo que supone -296,6 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 52,44% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 622 %
- Nuclear: 1.706 %
- Ciclo combinado: 2.568 %
- Solar fotovoltaica: 3.196 %
- Congeneración: 482 %
- Hidráulica: 1.019 %
- Carbón: 0 %
- Térmica renovable: 1,54 %
- Solar térmica: 2,53 %
- Fuel y gas: 0 %