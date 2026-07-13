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La demanda de energía en España del martes marcó hasta los 12.382.549 MWh con respecto a los 12.522.627 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 124.96 euros a 124.08 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 14 de julio?
En el transcurso del martes, 14 de julio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 172,45 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|172.45 euros
|De 21:00 a 22:00
|172.3 euros
|De 23:00 a 24:00
|163.77 euros
|De 0:00 a 1:00
|159.33 euros
|De 7:00 a 8:00
|159.33 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 14 de julio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 61,92 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|61.92 euros
|De 14:00 a 15:00
|66.1 euros
|De 13:00 a 14:00
|66.25 euros
|De 16:00 a 17:00
|71.3 euros
|De 12:00 a 13:00
|76.72 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|159.33
|De 1:00 a 2:00
|157.31
|De 2:00 a 3:00
|156.22
|De 3:00 a 4:00
|155.07
|De 4:00 a 5:00
|153.65
|De 5:00 a 6:00
|155.1
|De 6:00 a 7:00
|158.62
|De 7:00 a 8:00
|159.33
|De 8:00 a 9:00
|138.24
|De 9:00 a 10:00
|116.87
|De 10:00 a 11:00
|97.88
|De 11:00 a 12:00
|83.96
|De 12:00 a 13:00
|76.72
|De 13:00 a 14:00
|66.25
|De 14:00 a 15:00
|66.1
|De 15:00 a 16:00
|61.92
|De 16:00 a 17:00
|71.3
|De 17:00 a 18:00
|86.58
|De 18:00 a 19:00
|83.37
|De 19:00 a 20:00
|113.95
|De 20:00 a 21:00
|151.59
|De 21:00 a 22:00
|172.3
|De 22:00 a 23:00
|172.45
|De 23:00 a 24:00
|163.77
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Revisa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y mermar la necesidad de encender las lúces artificiales.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.