La demanda de energía en España del martes marcó hasta los 12.382.549 MWh con respecto a los 12.522.627 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 124.96 euros a 124.08 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 14 de julio?

En el transcurso del martes, 14 de julio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 172,45 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 172.45 euros De 21:00 a 22:00 172.3 euros De 23:00 a 24:00 163.77 euros De 0:00 a 1:00 159.33 euros De 7:00 a 8:00 159.33 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 14 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 61,92 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 61.92 euros De 14:00 a 15:00 66.1 euros De 13:00 a 14:00 66.25 euros De 16:00 a 17:00 71.3 euros De 12:00 a 13:00 76.72 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 159.33 De 1:00 a 2:00 157.31 De 2:00 a 3:00 156.22 De 3:00 a 4:00 155.07 De 4:00 a 5:00 153.65 De 5:00 a 6:00 155.1 De 6:00 a 7:00 158.62 De 7:00 a 8:00 159.33 De 8:00 a 9:00 138.24 De 9:00 a 10:00 116.87 De 10:00 a 11:00 97.88 De 11:00 a 12:00 83.96 De 12:00 a 13:00 76.72 De 13:00 a 14:00 66.25 De 14:00 a 15:00 66.1 De 15:00 a 16:00 61.92 De 16:00 a 17:00 71.3 De 17:00 a 18:00 86.58 De 18:00 a 19:00 83.37 De 19:00 a 20:00 113.95 De 20:00 a 21:00 151.59 De 21:00 a 22:00 172.3 De 22:00 a 23:00 172.45 De 23:00 a 24:00 163.77

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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