La demanda de energía en España del lunes registró la cifra de 12.522.627 MWh con respecto a los 14.167.466 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 72.0 euros a 124.96 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 13 de julio?

Para el lunes, 13 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 205,42 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 205.42 euros De 21:00 a 22:00 195.57 euros De 23:00 a 24:00 181.52 euros De 7:00 a 8:00 161.66 euros De 20:00 a 21:00 153.61 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 13 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 50,98 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 50.98 euros De 12:00 a 13:00 61.37 euros De 14:00 a 15:00 62.95 euros De 15:00 a 16:00 69.57 euros De 11:00 a 12:00 74.69 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 142.36 De 1:00 a 2:00 140.0 De 2:00 a 3:00 149.06 De 3:00 a 4:00 149.75 De 4:00 a 5:00 148.49 De 5:00 a 6:00 148.49 De 6:00 a 7:00 151.49 De 7:00 a 8:00 161.66 De 8:00 a 9:00 150.41 De 9:00 a 10:00 118.58 De 10:00 a 11:00 93.68 De 11:00 a 12:00 74.69 De 12:00 a 13:00 61.37 De 13:00 a 14:00 50.98 De 14:00 a 15:00 62.95 De 15:00 a 16:00 69.57 De 16:00 a 17:00 75.18 De 17:00 a 18:00 87.26 De 18:00 a 19:00 97.34 De 19:00 a 20:00 129.58 De 20:00 a 21:00 153.61 De 21:00 a 22:00 195.57 De 22:00 a 23:00 205.42 De 23:00 a 24:00 181.52

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?