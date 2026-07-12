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La demanda de energía en España del lunes registró la cifra de 12.522.627 MWh con respecto a los 14.167.466 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 72.0 euros a 124.96 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 13 de julio?
Para el lunes, 13 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 205,42 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|205.42 euros
|De 21:00 a 22:00
|195.57 euros
|De 23:00 a 24:00
|181.52 euros
|De 7:00 a 8:00
|161.66 euros
|De 20:00 a 21:00
|153.61 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 13 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 50,98 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|50.98 euros
|De 12:00 a 13:00
|61.37 euros
|De 14:00 a 15:00
|62.95 euros
|De 15:00 a 16:00
|69.57 euros
|De 11:00 a 12:00
|74.69 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|142.36
|De 1:00 a 2:00
|140.0
|De 2:00 a 3:00
|149.06
|De 3:00 a 4:00
|149.75
|De 4:00 a 5:00
|148.49
|De 5:00 a 6:00
|148.49
|De 6:00 a 7:00
|151.49
|De 7:00 a 8:00
|161.66
|De 8:00 a 9:00
|150.41
|De 9:00 a 10:00
|118.58
|De 10:00 a 11:00
|93.68
|De 11:00 a 12:00
|74.69
|De 12:00 a 13:00
|61.37
|De 13:00 a 14:00
|50.98
|De 14:00 a 15:00
|62.95
|De 15:00 a 16:00
|69.57
|De 16:00 a 17:00
|75.18
|De 17:00 a 18:00
|87.26
|De 18:00 a 19:00
|97.34
|De 19:00 a 20:00
|129.58
|De 20:00 a 21:00
|153.61
|De 21:00 a 22:00
|195.57
|De 22:00 a 23:00
|205.42
|De 23:00 a 24:00
|181.52
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz del sol y disminuir la necesidad de encender las luces.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.