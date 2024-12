El duro cruce entre Mirtha y García Moritán: "A nadie le importaba tu función pública"

En el programa "La noche de Mirtha", Mirtha Legrand y Roberto García Moritán protagonizaron un ida y vuelta excesivamente tenso, en donde el exfuncionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cruzó a la conductora "por operar" en su contra.

Fiel a su estilo, la "Chiqui" aprovechó la presencia de su invitado para realizarle una serie de preguntas que, a simple vista, incomodaron al exmarido de Carolina "Pampita" Ardohain.

Qué dijo García Moritán en la mesa de Mirtha Legrand

Moritán, que compartió la mesa del sábado con el actor Eduardo Blanco y los periodistas Franco Mercuriali y Sofía Martínez, recibió la primera -y tan ansiada- pregunta de la noche.

"¿Por qué te separaste? ¿Fuiste infiel?", le consultó Mirtha, quien intentó inspeccionar en los motivos de la ruptura con la modelo. A continuación, el empresarió contestó: "Es verdad que con Caro no estábamos bien, pero la realidad es que lo importante es ponerle foco a la violentísima operación política que yo viví, que se llevó puesto mi matrimonio, que se metió con mi familia y con mi trabajo ".

Incluso, aseguró que se vio obligado a renunciar como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "por la violencia política" que atravesó en esas semanas. "Cosa falsa. Han dicho bestialidades de mí", ratificó.

La "Chiqui" insistió durante toda la noche conocer los motivos de la separación entre Pampita y Moritán

No obstante, Legrand lo cortó en seco cuando intentó entregarle varias carpetas con evidencia. "No me interesa. Me interesás vos hablando, contando. ¿Por qué quisiste venir a este programa?", le aclaró.

A pesar de ello, el exfuncionario continuó con su versión de los hechos e hizo mención a una denuncia por estafa piramidal que le realizaron en Catamarca.

" Fueron tiempos muy violentos, y fue tan obvia la operación. Yo renuncio a mi ministerio por el acoso que estaban recibiendo todos mis familiares ", reiteró.

El divorcio con Pampita: qué le preguntó Mirtha a García Moritán

"¿Es verdad que Pampita encontró el llamado de otra persona?", preguntó de forma contundente la diva. Sin salirse de la raya, García Moritán emitió en reiteradas ocasiones un "no" rotundo.

"Mirá que Carolina no miente nunca", arremetió la conductora. "Se dijeron barbaridades, mentiras", sostuvo el invitado, que aportó un dato para contextualizar su ruptura: "Se divorcian tres mil argentinos por año en la Ciudad de Buenos Aires".

Sin embargo, esa respuesta no le modificó el amperímetro entrevistador a Mirtha. "Pero a nadie le importaba tu función pública. Importaba más que fueras el marido de Pampita", remarcó.

"Primero, creo que estás confundida. Hablás en un término general y eso de a 'nadie' es injusto ", contestó de inmediato Moritán. Aunque, eso no contuvo para nada a la "Chiqui".

"¡Roberto! Mirá la realidad. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número uno de la Argentina. Una mujer que está en todos lados. Y ese matrimonio, que aparentemente era bien avenido, con una chiquita de tres años, de pronto se separa. Es un escándalo", sostuvo.

"Pampita":

Por el cruce de Mirtha Legrand con Roberto García Moritán pic.twitter.com/KVhlH3hljx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 22, 2024

Legrand continuó en la búsqueda de respuestas sobre por qué se divorciaron el exfuncionario porteño y la modelo, pero se encontró con mucha firmeza del lado del entrevistado. "A la gente lo que le importa es si le metí los cuernos o no a Pampita", se mostró indignado Moritán.

Mientras insistió con mostrar las carpetas de su gestión en el gobierno de Jorge Macri, Mirtha volvió a cortarlo en seco. " No me traiga cosas raras a la mesa. Yo te traje para que cuentes, porque tu vida fue un escándalo. Yo no sé cómo salís de esto. No sé ", reaccionó.

Cuál fue la gota que rebalsó el vaso entre Mirtha y García Moritán

El momento más tenso -o uno de los más tensos- de la noche fue cuando la diva hizo alusión a un hecho ocurrido en el barrio Santa Bárbara, Tigre.

"¿Es verdad que estuviste ahí y luego llegó Carolina y cuando vio cómo dejaron la casa se puso a llorar?", consultó Mirtha. "No, no es cierto", contestó Moritán y negó haber estado presente en el evento.

Molesto y fastidioso por la cantidad de preguntas que debió contestar, el exfuncionario se defendió una vez más: " Si estás intentando instalar la idea de que yo tengo conductas extrañas, sadomasoquistas ...".

Moritán se molestó con Mirtha por la infinidad de preguntas en torno a su separación de Pampita

Mirtha, acostumbrada a este tipo de hechos, arremetió contra su invitado: "Vos te hacés el buenito acá, no hiciste nada... y provocaste un escándalo espantoso". El exmarido de Pampita no se quedó atrás y señaló que la conductora estaba siendo muy injusta con él.

"Creo que me estás tratando mal. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada y no me identifica", se defendió. "Yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar", contestó la "Chiqui", que luego giró la conversación hacia otro de los invitados.