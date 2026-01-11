Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Liverpool realizó el hallazgo de una estructura de madera con 476.000 años de antigüedad, mucho antes de la aparición del Homo sapiens. Este descubrimiento plantea interrogantes sobre quién la construyó y cómo, ya que hasta ahora se creía que la planificación y la ingeniería eran exclusivas de nuestra especie.

La estructura fue encontrada en Kalambo Falls, en la frontera entre Zambia y Tanzania, y su antigüedad desafía las teorías sobre el origen de la tecnología humana.

¿Qué encontraron los arqueólogos?

Los investigadores hallaron dos grandes troncos colocados en cruz, con un rebaje tallado para que encajaran entre sí. Presentan marcas de corte rectilíneas y superficies alisadas, señales claras de que fueron trabajados con herramientas de piedra. Junto a ellos aparecieron cuñas, palos excavadores y otras piezas de madera, lo que indica un uso planificado y no una simple casualidad.

Restos de madera trabajada hallados en Kalambo Falls. L. Barham.

¿Qué significa este descubrimiento?

Este descubrimiento cuestiona la idea de que la capacidad de construir y modificar el entorno comenzó con el Homo sapiens. Los expertos creen que el responsable fue el Homo heidelbergensis, una especie que habitó África entre hace 700.000 y 300.000 años. Hasta ahora se sabía que fabricaba lanzas y controlaba el fuego, pero no que pudiera levantar estructuras complejas.

Larry Barham (Universidad de Liverpool)

¿Cómo se pudo datar el hallazgo?

La madera era demasiado antigua para usar carbono 14, por lo que el equipo recurrió a técnicas de luminiscencia, que permiten calcular cuánto tiempo llevan enterrados los granos minerales del sedimento. Los resultados confirmaron la antigüedad y el entorno húmedo del río Kalambo ayudó a conservar la madera, algo excepcional en yacimientos tan antiguos.

Larry Barham (Universidad de Liverpool)

El hallazgo forma parte del proyecto Deep Roots of Humanity, que estudia los cambios tecnológicos ocurridos en África entre hace 500.000 y 300.000 años. El objetivo es entender cuándo los humanos antiguos empezaron a combinar elementos para crear herramientas y estructuras, una forma de pensar conocida como tecnología combinatoria.