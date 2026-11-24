El riesgo país argentino superó los 1100 puntos básicos en noviembre, el máximo de 2026 y el más alto desde el 24 de octubre de 2025. El indicador que elabora JP Morgan rondaba los 434 puntos en julio, por lo que en cuatro meses se multiplicó por más de dos, y solo en noviembre acumula una suba de más de 35%.

En el mismo período el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años volvió a ubicarse alrededor del 5% y llegó a 5,31% el 5 de octubre, su máximo del año. Los títulos argentinos en dólares cotizan así con una tasa de referencia cercana al 5% y con un diferencial muy superior al de julio.

Esa combinación abre la discusión entre economistas sobre cuánto del movimiento responde a la situación local argentina y cuánto a las condiciones financieras internacionales.

Tasas altas afuera y dudas sobre la actividad adentro

Sobre el factor externo, el Tesoro a 10 años cerró en 5,10% el 12 de noviembre, después de que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos de octubre subiera 0,4% mensual, por encima del 0,3% que esperaba el mercado, y de que el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller insinuara una política más estricta.

En el frente argentino, el mercado sigue de cerca las reservas del Banco Central y los vencimientos de bonos de enero de 2027, y espera el dato de actividad del INDEC, que podría confirmar que el país entró en recesión tras la caída de 0,6% del PBI entre abril y junio. En tanto, el dólar minorista superó los 1.600 pesos.

Qué mide el indicador y cómo se calcula

El riesgo país mide la diferencia, expresada en puntos básicos, entre el rendimiento de los bonos soberanos en dólares de un país emergente y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de plazo comparable .

JP Morgan lo calcula mediante los índices EMBI y los inversores lo toman como referencia para estimar cuánto más que Estados Unidos debe pagar una economía para endeudarse en el mercado internacional. Así, vendría a ser una “sobretasa” que paga un Estado por su deuda pública respecto de un instrumento considerado libre de riesgo, y se expresa en puntos básicos, donde cada uno equivale a 0,01%.

En comparación y a modo de ejemplo, un bono del Tesoro que rinde 4% anual y un título argentino de plazo similar que rinde 9% arrojan un riesgo país de 500 puntos básicos.

El indicador económico mide la diferencia, expresada en puntos básicos, entre el rendimiento de los bonos soberanos en dólares de un país emergente y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de plazo comparable. imagen ilustrativa (El Cronista)

Como el rendimiento de un bono se mueve en sentido inverso a su precio, el indicador sube cuando los inversores venden títulos argentinos y su cotización cae, aun cuando los pagos de cupones y capital comprometidos no hayan cambiado.

El economista Aswath Damodaran, de la Universidad de Nueva York, sostiene que el riesgo de un país se resume con mayor claridad en el mercado de deuda, donde los prestamistas fijan la tasa según el riesgo de default que perciben.

Así, para los países calificados traduce la nota soberana en un diferencial por default y recurre además a los seguros contra incumplimiento (CDS), aunque solo existen cotizaciones de CDS soberanos para 84 países.

De los bonos Brady al EMBI

El origen del indicador se remonta a la crisis de deuda de los años 80 . Tras la cesación de pagos de México de agosto de 1982, el secretario del Tesoro estadounidense Nicholas Brady anunció en marzo de 1989 un plan para encarar el sobreendeudamiento de América Latina. Los bonos Brady se crearon para convertir préstamos bancarios, en su mayoría latinoamericanos, en un conjunto de títulos nuevos.

Según el propio JP Morgan, el EMBI se formó a comienzos de los años 90, después de la emisión del primer bono Brady. La versión original se introdujo en 1992 y cubría exclusivamente esos bonos; el EMBI+ amplió el universo y el EMBI Global es una versión más extensa.

Sobre el factor argentino, el mercado sigue de cerca las reservas del Banco Central y los vencimientos de bonos de enero de 2027. Fuente: Imagen propia realizada con IA

Los factores internos que determinan el riesgo país

Los determinantes propios de cada país abarcan la situación fiscal, el contexto político, la solidez institucional y el historial de pagos. Damodaran agrupa las diferencias de riesgo entre países en estructura política, corrupción, violencia y sistema legal, este último medido por la capacidad de hacer cumplir contratos y derechos de propiedad, y suma el historial de default soberano, incluidos los incumplimientos en moneda local.

En 2001 el riesgo país en Argentina superó los 6000 puntos básicos, unos 60 puntos porcentuales por encima de los bonos estadounidenses.

Las reservas del Banco Central cumplen la función de respaldo para atender los vencimientos. Según Domingo Cavallo sostiene su acumulación “ayuda a que baje la tasa de riesgo país”.

Además, subraya la importancia del financiamiento de los organismos internacionales y fiaó además una vara de comparación.

El indicador mantiene también una relación con el tipo de cambio. Según Iván Carrino, economista e investigador asociado de FARO UDD, “cuando aumenta el riesgo país, sube el tipo de cambio real”, y que ambas variables se movieron en la misma dirección tras las PASO de 2019, durante la pandemia y en la baja posterior a fines de 2023.

Las tasas de Estados Unidos como factor externo

Una parte importante del comportamiento del riesgo país se define fuera de las fronteras. Según explican los economistas Guillermo Calvo, Leonardo Leiderman y Carmen Reinhart en un documento de trabajo del FMI de 1992, la renovada entrada de capitales a América Latina se explicaba en parte por factores externos, entre ellos la fuerte baja de las tasas de corto plazo de Estados Unidos, y advirtien que una reversión de esas condiciones podía provocar una salida de capitales y aumentar la vulnerabilidad macroeconómica de la región.

El efecto de una suba de tasas en Estados Unidos se transmite por tres vías:

El piso del financiamiento: el rendimiento que exige el mercado por un bono argentino surge de sumar el diferencial al del Tesoro, de modo que, con un riesgo país estable, un alza de 100 puntos básicos en Estados Unidos encarece en la misma magnitud el endeudamiento local. ampliación del diferencial: cuando los inversores rotan hacia activos más seguros venden títulos de emergentes y el spread se agranda. Un documento del FMI sobre contagio entre crisis sostiene que las crisis se transmiten entre países por un aumento de la prima de riesgo de los bonos del gobierno. Mayor escrutinio sobre la solvencia: con tasas altas en el mundo, los inversores revisan con más rigor qué países pueden sostener el financiamiento de sus déficits.

El antecedente de 1994 y 1995

El episodio más estudiado es el que siguió al giro monetario de la Reserva Federal en 1994. Según un documento del NBER de Graciela Kaminsky, Amine Mati y Nada Choueiri, la tasa de fondos federales subió 250 puntos básicos solo en 1994, y ese giro elevó las tasas en todo el mundo y contribuyó a fragilidades bancarias y a una contracción del crédito en la Argentina.

Tras la crisis mexicana de diciembre de 1994, el sistema bancario sufrió fuertes retiros de depósitos y las reservas del Banco Central cayeron 41% en el primer trimestre. Los autores estiman que alrededor de una cuarta parte de la caída de reservas entre diciembre de 1993 y febrero de 1995 se explica por contagio.

La conclusión del trabajo indica que todas las crisis cambiarias argentinas estuvieron precedidas por vulnerabilidades domésticas, con excepción de la de 1995, y los costos de las originadas solo en shocks externos fueron mucho menores. El documento del FMI sobre contagio coincide en que el episodio de 1995 convivió con inversores muy aversos al riesgo y con escasa credibilidad en el régimen de convertibilidad.

El impacto sobre el crédito y las decisiones de negocio

El riesgo país condiciona el costo del crédito del conjunto de la economía. Altas tasas reales de interés y sobrevaluación del peso neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura económica

Carrino sostiene que “la tasa de interés no es una decisión gubernamental” y que quien proponga bajarla debe explicar cómo reducirá el riesgo país o las expectativas de devaluación, porque de lo contrario se producirían “fuga de depósitos, suba del dólar e inflación”.

Los límites que demuestra el indicador del Riego País

El spread es un precio de mercado y, como tal, combina la probabilidad de incumplimiento con la aversión al riesgo de cada momento, lo que explica en parte que se mueva con las tasas de Estados Unidos.

Damodaran advierte que las calificadoras, otra vara de medición, se concentran en el default y pueden ser engañosas cuando el riesgo es sobre todo político, además de tener puntos ciegos.

Su descenso tampoco garantiza por sí solo la reactivación, ya que las tasas de Estados Unidos son un disparador, y la distancia que la Argentina logre tomar de ese punto depende, según el conjunto de estos economistas, de su situación fiscal, sus reservas, su historial de pagos y la credibilidad de sus reglas.