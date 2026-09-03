Coto Digital dio un nuevo paso en la evolución del ecommerce, incorporando un buscador inteligente impulsado por inteligencia artificial que promete simplificar la experiencia de compra online. La herramienta permite encontrar productos con mayor rapidez, recibir recomendaciones personalizadas y gestionar el carrito de manera más eficiente.

Gracias a la interpretación de consultas en lenguaje natural, el nuevo buscador se diferencia de los sistemas tradicionales que exigen el uso de palabras clave específicas. Ahora, los usuarios pueden expresarse de forma más cotidiana, realizar búsquedas más intuitivas y acceder a una amplia variedad de productos con mucho menos esfuerzo. El resultado es una experiencia más ágil, precisa y libre de la frustración que suelen generar las búsquedas extensas o poco efectivas.

Funcionalidades innovadoras del nuevo buscador con IA

La tecnología no solo mejora el proceso de búsqueda, sino que también aprovecha las preferencias y el historial de compras anteriores de cada cliente. De esta manera, el sistema aprende de las interacciones, identifica hábitos de consumo y ofrece sugerencias relevantes adaptadas a cada perfil. El objetivo es claro: reducir el tiempo que el usuario dedica a buscar productos y facilitar su proceso de compra.

Además, la herramienta apunta a resolver uno de los grandes desafíos del comercio digital: la sobrecarga de información. Frente a una oferta cada vez más amplia, muchos consumidores se sienten abrumados por la cantidad de opciones disponibles. Gracias a la IA predictiva, la plataforma puede anticipar necesidades, ofrecer resultados más precisos y brindar una experiencia mucho más personalizada y eficiente.

GlorIA identifica hábitos de consumo y ofrece sugerencias relevantes adaptadas a cada perfil.

GlorIA y otras herramientas que complementan la experiencia

Junto al nuevo buscador se destaca GlorIA, la asistente virtual basada en inteligencia artificial de Coto Digital. Su funcionamiento busca simplificar distintas tareas dentro de la plataforma. Por ejemplo, un usuario puede pedir una receta mediante el chat y recibir automáticamente los ingredientes necesarios, que incluso pueden incorporarse al carrito de compras con un solo paso.

A su vez, la asistente puede informar sobre promociones bancarias, descuentos vigentes y beneficios aplicables a cada compra. Esta funcionalidad se complementa con otras herramientas digitales, como recomendaciones personalizadas, calculadoras de frigorías y comparadores de televisores, que enriquecen la experiencia de navegación y ayudan a tomar decisiones más informadas.

En definitiva, la incorporación de inteligencia artificial en Coto Digital está redefiniendo la manera en que los consumidores realizan sus compras online. La posibilidad de interactuar con la plataforma mediante un lenguaje más natural y recibir asistencia personalizada en cada etapa del proceso marca una diferencia significativa respecto de los métodos tradicionales. Con esta apuesta por la innovación tecnológica y la experiencia del cliente, Coto se consolida como un referente en la transformación digital del retail argentino.