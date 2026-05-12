Un descubrimiento de la NASA generó preocupación en Argentina debido a que se supo que el país está expuesto a una anomalía magnética. Esta afecta tanto a Sudamérica como a gran parte del Atlántico Sur y tendrá un impacto grave en la vida cotidiana y la tecnología. Se trata de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS), la cual es vigilada por los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio desde hace 50 años. Su reciente intensificación ha generado más interés en investigar qué efectos puede traer. Si bien en todo el planeta el campo magnético protege de la radiación del espacio, en esta zona de Sudamérica hay un debilitamiento de esta barrera. La National Centres for Environmental Information (NCEI) y el British Geological Survey (BGS) elaboraron un informe al respecto. Los especialistas indicaron que en 2023 se diminuyó la intensidad del campo magnético en esta área afectada por la AMAS y que se desplazó unos 20 km hacia el oeste. Tanto en Argentina como en los países vecinos no es un factor que produzca riesgos directos a la salud de las personas o en su actividad diaria. Sin embargo, es posible que cause daños significativos a los satélites cercanos y que impide la correcta propagación de ondas de radio. Muchos sistemas y el internet dependen de esto, por lo que podría provocar un caos de forma global. Tras su descubrimiento en 1950, múltiples estudios trataron de explicar la AMAS y qué efectos tendría en territorio sudamericano. Entre las investigaciones, una de ellas afirma que la anomalía se debe al desplazamiento de materiales metálicos dentro del núcleo externo de la Tierra. Además de la intensificación, también hallaron que se está dividendo en dos áreas separadas. Así, generaría nuevas irregularidades en el campo magnético terrestre, por lo que afectaría a la interacción entre las partículas solares con las de la atmósfera. Por el momento, este fenómeno sigue siendo un misterio para los científicos. Sus consecuencias siguen siendo una incógnita y deben seguirse de cerca con avances tecnológicos para no perderle el rastro. En Argentina existe la Agencia Espacial Nacional, la cual tiene competencia para proponer las políticas para promover y realizar actividades en el área espacial con intenciones pacíficas en el ámbito productivo, científico, educativo y para la creación de tecnologías nacionales innovadoras, en todo el territorio argentino.