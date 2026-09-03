El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este jueves, 3 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

De acuerdo con los datos difundidos en el portal oficial de Binance, seguidamente se presentan las cotizaciones de los activos virtuales más destacados:

El precio de las principales criptomonedas (foto: archivo).

El Bitcoin ha mostrado un rendimiento sólido en las últimas 24 horas, con una variación positiva del 1.5%, alcanzando un precio de 77,932.99 dólares. Este crecimiento refleja el interés continuo de los inversores y la creciente adopción de la criptomoneda, que se traduce en su valor en pesos argentinos, que ha llegado a 124,225,186.06. La tendencia alcista sugiere una confianza renovada en el potencial de Bitcoin como una reserva de valor frente a la volatilidad del mercado tradicional.

Por otro lado, Ethereum también ha tenido un desempeño positivo, con un incremento del 1.13% durante el mismo periodo, alcanzando un valor de 2,406.83 dólares. En términos de pesos argentinos, su cotización se sitúa en 3,836,487.02. La evolución de Ethereum continúa siendo impulsada por su uso en contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, lo que resalta su relevancia en el ecosistema de las criptomonedas y promete seguir atrayendo la atención de los inversores en el futuro.