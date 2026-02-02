Murió la Ley de Alquileres: desde febrero, todos los inquilinos pagarán este monto adicional en sus contratos

El mercado inmobiliario porteño y del Gran Buenos Aires continúa mostrando una clara tendencia alcista en los valores de las propiedades, impulsada por la escasez de oferta, la inflación y los cambios en el comportamiento de la demanda.

Aunque los precios varían significativamente según la ubicación y la tipología, la brecha entre un departamento de dos ambientes y otro de tres sigue siendo un factor clave para quienes buscan comprar en 2026.

Aumentan los precios de las propiedades

Según un relevamiento de ZonaProp, los valores de venta de departamentos tanto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como en el Gran Buenos Aires (GBA) registran subas interanuales y mensuales, aunque con variaciones por zona y tipo de propiedad.

En CABA, el metro cuadrado aumentó un 5,56% interanual, al pasar de U$S 2321 en noviembre de 2024, a un monto de U$S 2450 en noviembre de 2025.

En zona norte, el metro cuadrado aumentó un 6,6%: paso de U$S 2223 a U$S 2369. Mientras que en el oeste-sur, el incremento fue del 2,10% y alcanzó un monto de U$S 1638.

En general, la brecha de precios entre estas tipologías suele estar entre 30% y 50% más alto para el tres ambientes, dependiendo de la zona y la oferta disponible.

Precios por zona y tipología

Zona / Ciudad 2 ambientes (≈ 50 m²) 3 ambientes (≈ 70 m²) GBA Norte U$S 116.749 U$S 176.576 GBA Oeste-Sur U$S 82.863 U$S 117.410 Promedio CABA (general) U$S 129.000 U$S 178.000

Barrios donde subieron más los precios

La dinámica de precios no es homogénea. En CABA, varios barrios destacan por sus aumentos recientes:

Villa Riachuelo lidera los incrementos con subas de hasta 15% interanual , con valores cercanos a u$s 1.639 /m² .

Núñez, Villa Pueyrredón y Saavedra son otras zonas que —según registros de precios— han mostrado fuertes aumentos en el último año, con alzas que superan el 10% en algunos casos.

En GBA, también emergen contrastes importantes. Barrios del oeste y sur como Tristán Suárez están entre los más cotizados en términos de valor por m², mientras que áreas más accesibles —como San José, Don Orione o Ingeniero Budge— ofrecen opciones con precios notablemente más bajos en comparación.