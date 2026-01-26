En esta noticia ¿Cómo hacer para que el aire acondicionado enfríe más rápido?

Las personas creen que por poner el aire acondicionado en 18° van a enfriar el ambiente más rápido. Sin embargo, esto es un mito: con sólo mantenerlo entre 24° y 26° ya podemos tener una vivienda con una temperatura habitable.

A pesar de esto, algunos creen que, tras haber limpiado los filtros y haber bajado el termostato al mínimo, el equipo aún no enfría. Pero lo cierto es que el tema no está en la generación de frío, sino en las capacidad de conservarlo.

¿Cómo hacer para que el aire acondicionado enfríe más rápido?

Por este motivo, el primer consejo para mantener los ambientes aclimatados y hacer que el aire acondicionado funcione mejor es aislar bien el hogar. Los dueños de la casa deben cerciorarse de que no existe ninguna rendija por la cual pueda escaparse el aire frío que tira el equipo.

Normalmente, el frío puede escaparse por hendijas ubicadas en taparollos, aberturas y ventanas. Para esto, es vital contar con aislantes de poliestireno, Telgopor, lana de vidrio o aislantes en pintura.

Chau aire acondicionado: científicos inventaron una forma de bajar hasta 10° la temperatura de tu casa. Foto: Shutterstock

Otro de los consejos para mantener el aire acondicionado trabajando de forma eficiente y hacer que enfríe más rápido radica en tapar el ingreso de luz solar de ventanas, aberturas o hendiduras. De esta formas, podrás darte cuenta de que con menos tiempo y una temperatura menor en el termostato, el frío se conserva mejor y por más tiempo.

Por este motivo, es imprescindible que todas las ventanas cuenten con algún sistema de black out, cortinas o persianas que bloqueen lo máximo posible la luz del sol. En interiores, el sol puede alcanzar entre 60°c y 80° en solo pocas horas, que que la radicación solar máxima es de 1000 Watts/m2.