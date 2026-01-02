Una localidad argentina dio un paso fundamental en materia de transporte público y logró inaugurar su primera parada de colectivo con aire acondicionado.

La estructura que ya funciona en San Juan, en la Plaza Madre Universal, y busca mejorar la experiencia de los usuarios que esperan el colectivo, especialmente frente a las altas temperaturas del verano y el frío del invierno.

Se trata de un módulo cerrado de vidrio, con clima controlado y tecnología incorporada, que marca un nuevo estándar en infraestructura urbana y que será replicado en otros puntos estratégicos de la ciudad.

¿Cómo es la nueva parada de colectivo con aire acondicionado?

La parada se distingue por su diseño moderno y cerrado, que muchos vecinos ya identifican como una “pecera” por su estructura de vidrio. Su principal innovación es el sistema de aire acondicionado frío-calor, que permite mantener una temperatura estable en el interior y proteger a los pasajeros de las condiciones climáticas extremas.

Además, el módulo cuenta con una puerta corrediza automática, iluminación interna y externa, bancos para la espera y una pantalla digital informativa. Esta pantalla brinda datos en tiempo real sobre los servicios de transporte público, lo que mejora la experiencia del usuario mientras aguarda la llegada del colectivo.

¿Dónde está ubicada la parada climatizada?

La primera parada inteligente de San Juan fue instalada en la Plaza Madre Universal, un punto céntrico y de alto tránsito sobre la Avenida Libertador. Desde el municipio explicaron que la ubicación fue elegida por la gran circulación diaria de pasajeros del transporte público.

El espacio funciona como prueba piloto para evaluar el rendimiento del sistema y realizar ajustes antes de avanzar con nuevas instalaciones en otros sectores del departamento.

¿Se instalarán más paradas inteligentes en la ciudad?

Esta inauguración forma parte de un plan integral que prevé la colocación de seis paradas de colectivos climatizadas en distintos puntos estratégicos. El objetivo es replicar este modelo de confort y tecnología en zonas con alta concentración de usuarios.

Las próximas ubicaciones confirmadas son:

Accesos a la Universidad Nacional de San Juan.

Esquina de Avenida Ignacio de la Roza y Meglioli.

Frente a la Universidad Católica de Cuyo.

Calle Rastreador Calívar, cerca del edificio municipal.

Frente al Hospital Marcial Quiroga.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

Desde las autoridades locales señalaron que la iniciativa busca modernizar el transporte urbano y jerarquizar el espacio público. La incorporación de paradas climatizadas apunta a brindar mayor comodidad, seguridad e información a quienes utilizan el colectivo a diario.

Con esta obra, San Juan se suma a las ciudades que apuestan por infraestructura inteligente y soluciones urbanas centradas en el usuario, marcando un cambio significativo en la experiencia cotidiana del transporte público.