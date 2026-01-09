En esta noticia ¿Qué pasa con los vuelos?

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, quedará temporalmente inhabilitado para operaciones debido a tareas de mantenimiento en su pista principal.

Estas se realizarán este viernes 9 de enero, por lo que varios vuelos de la jornada se verán afectados.

Según informó la empresa Aeropuertos Argentina, se interrumpirán los vuelos entre las 13:55 y las 17:40 horas , cuando la operación volverá a la normalidad.

“Ese horario es el de menor operación del aeropuerto, por lo cual el impacto es el más bajo posible: se verán afectados 41 vuelos, en su mayoría domésticos e internacionales de corto alcance, por lo que algunas operaciones puntuales serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery", informó la empresa en un comunicado.

Los trabajos preventivos de la pista fueron coordinados y consensuados con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, en el marco del trabajo con la comunidad aeronáutica.

La decisión se adoptó tras una evaluación técnica, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, eje central del sistema aeronáutico.

La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas.

¿Qué pasa con los vuelos?

Las líneas aéreas que operan en la terminal fueron debidamente notificadas y participaron del análisis conjunto para definir la franja horaria de menor impacto operativo, coincidiendo en que el horario dispuesto resulta el más adecuado para minimizar la afectación a los pasajeros.

En ese marco, se verán afectados 41 vuelos, cuyas operaciones están siendo reprogramadas por las aerolíneas.

A estos se les recomienda revisar el estado de sus vuelos y, ante dudas o consultas sobre posibles modificaciones, comunicarse directamente con la aerolínea.