El vinagre es uno de los remedios caseros más populares para limpiar el hogar y desde hace años, muchos lo utilizan también en el lavarropas .

Sin embargo, fabricantes de electrodomésticos advierten que incorporarlo de manera habitual podría provocar daños que con el tiempo, terminen en reparaciones costosas.

Si bien este producto ayuda a eliminar olores y residuos, los especialistas señalan que su uso debe ser puntual y en lugares específicos del equipo . El principal riesgo está relacionado con la acidez del vinagre y su efecto sobre algunos componentes.

Poner un chorrito de vinagre en el lavarropas: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Por qué los fabricantes desaconsejan usar vinagre dentro del lavarropas

Según los expertos, el vinagre puede deteriorar con el paso del tiempo las juntas de goma y las mangueras del lavarropas.

Ese desgaste puede generar filtraciones, reducir la vida útil del electrodoméstico e incluso derivar en averías de mayor costo .

Por esta razón, recomiendan evitar agregar vinagre de forma habitual durante los ciclos de lavado.

Cómo limpiar el lavarropas sin poner en riesgo sus componentes

Los fabricantes aconsejan realizar una limpieza periódica del tambor, el filtro y el detergente para evitar la acumulación de suciedad.

También sugieren utilizar los ciclos de autolimpieza, si el modelo los incluye, o productos diseñados especialmente para el mantenimiento del lavarropas .

Entre las recomendaciones más importantes se destacan: