Si bien el paño de microfibra parece un aliado indiscutido para la limpieza, porque no raya ni deja pelusa, cada vez que lo metés al lavarropas está pasando algo que no se ve a simple vista: se está deshaciendo en miles de pedacitos de plástico.

La microfibra no es un tejido natural, es poliéster y poliamida, plástico derivado del petróleo hilado en fibras microscópicas. Esa finura extrema es justamente lo que la vuelve tan buena para atrapar polvo y grasa, pero también lo que la hace tan frágil.

Un solo lavado puede liberar hasta 700.000 fibras de microplástico. Ninguna planta de tratamiento de agua está preparada para filtrar partículas tan chiquitas, así que esas fibras terminan directo en ríos y océanos, donde la vida marina las consume y quedan dando vueltas en el ambiente durante siglos.

Hace unos años, un estudio de la Universidad de Plymouth midió cuánto plástico soltaba cada tipo de tela en una lavadora común. El resultado fue que el acrílico es el más contaminante de todos, muy por encima del poliéster puro, lo que confirma que no todos los sintéticos son igual de nocivos, aunque todos aporten su cuota.

Paños de microfibra

Por qué la microfibra es perjudicial

Las fibras están divididas mecánicamente hasta un punto ultrafino, lo que genera carga electrostática y le da ese poder “imán” para el polvo. El problema es que ese mismo proceso las deja débiles y con tendencia a quebrarse.

Según estudios recientes sobre liberación de fibras durante el lavado, la agitación del lavarropas es la principal responsable de que esas fibras se desprendan y viajen con el agua de enjuague.

Las alternativas que limpian igual y no contaminan

Estas son las opciones que están ganando terreno: