Poner sal en la escoba durante la noche: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Rociar el inodoro con vinagre una vez a la semana: por qué lo recomiendan y cuáles son sus beneficios

Las escobas son una de las herramientas de limpieza más utilizadas en el hogar y, con el paso del tiempo, sus cerdas suelen perder rigidez, deformarse y acumular suciedad . Para evitar reemplazarlas con frecuencia, muchas personas recurren a un método casero que utiliza ingredientes comunes y promete devolverles parte de su firmeza.

El procedimiento consiste en dejar la escoba en remojo durante varias horas en una mezcla preparada con agua caliente, sal y vinagre blanco, una combinación que ayuda a limpiar las cerdas y mantenerlas en mejores condiciones.

¿Por qué recomiendan dejar la escoba en agua con sal?

La sal actúa como un elemento que ayuda a endurecer las fibras de las cerdas. Al combinarse con vinagre blanco y agua caliente, contribuye a que recuperen parte de su firmeza y reduce la deformación que suele producirse por el uso diario.

Además, la mezcla favorece la eliminación de residuos y suciedad que quedan atrapados entre las cerdas después de barrer distintos tipos de superficies.

¿Qué se necesita para hacer este truco?

Para aplicar este método solo hacen falta algunos elementos que normalmente ya están en casa:

Un balde con agua muy caliente.

Una taza de vinagre blanco.

Media taza de sal.

La escoba que se desea limpiar.

Poner sal en la escoba durante la noche: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Archivo El Cronista

¿Cómo se aplica correctamente?

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales.

Llenar un balde con suficiente agua caliente para cubrir completamente las cerdas. Agregar una taza de vinagre blanco. Incorporar media taza de sal y mezclar. Introducir la escoba y dejar las cerdas en remojo durante al menos 30 minutos. Para potenciar el efecto, muchas personas prefieren dejarla toda la noche.

Una vez finalizado el tiempo de reposo, se recomienda sacudir la escoba y dejarla secar boca abajo, con las cerdas orientadas hacia el desagüe de una ducha o un lavadero, para facilitar el escurrimiento del agua.

¿Qué beneficios tiene este método?

Quienes utilizan este truco casero aseguran que ayuda a:

Recuperar la firmeza de las cerdas.

Eliminar la suciedad acumulada.

Evitar que las fibras se abran o deformen con facilidad.

Prolongar la vida útil de la escoba.

Mantener un mejor rendimiento durante las tareas de limpieza.

Este método no reemplaza el desgaste natural de la herramienta, pero puede ser una alternativa sencilla para conservarla en mejores condiciones durante más tiempo.