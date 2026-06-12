Es un hecho | Se despide el lavarropas y el aire acondicionado: tus vecinos pueden denunciarte y el Gobierno puede multarte si hacen ruido. Foto: Shutterstock

El verano ya comenzó y con él regresaron las ventanas abiertas, el ruido del aire acondicionado y los sonidos habituales de los edificios durante las noches calurosas. Pero este año, muchos vecinos están descubriendo otro problema que puede terminar en sanciones económicas importantes.

Poner la lavadora durante la madrugada para aprovechar las tarifas eléctricas más baratas puede convertirse en un motivo de denuncia y derivar en multas de hasta 3000 euros dependiendo de la ciudad española donde se resida.

La normativa sobre ruido en España no establece una única regla estatal. Sin embargo, la Ley del Ruido 27/2003 y la Ley de Propiedad Horizontal sirven como base para que cada ayuntamiento aplique sus propios límites de decibelios y horarios de descanso obligatorio.

Es un hecho | Se despide el lavarropas y el aire acondicionado: tus vecinos pueden denunciarte y el Gobierno puede multarte si hacen ruido

Por qué poner la lavadora de noche puede terminar en una multa

Cada vez más hogares programan la lavadora durante la noche para reducir el coste de la factura eléctrica. El problema es que muchos electrodomésticos superan ampliamente los niveles de ruido permitidos durante la franja nocturna.

En términos generales, los ayuntamientos fijan un máximo de 35 decibelios en el interior de las viviendas durante el día. Sin embargo, durante la noche el límite suele descender de manera estricta hasta un rango de entre 25 y 30 decibelios.

Estas cifras son importantes porque una lavadora convencional emite entre 45 y 50 decibelios durante el lavado y puede alcanzar hasta 70 decibelios durante el centrifugado.

En otras palabras, el uso de la lavadora ya supera técnicamente los límites acústicos nocturnos establecidos en muchos municipios españoles.

Aun así, los expertos aclaran que esto no implica automáticamente una sanción económica. El problema aparece cuando el ruido es constante, reiterado o realmente impide el descanso de otros vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades actuar frente a “actividades molestas o insalubres” dentro del edificio, incluyendo ruidos excesivos producidos por electrodomésticos.

Qué dice la Ley del Ruido y cómo pueden actuar los vecinos

En España no existe una normativa única sobre horarios concretos para poner la lavadora. Cada ayuntamiento desarrolla sus propias ordenanzas utilizando como base legal la Ley del Ruido 27/2003.

Por lo general, las franjas horarias se dividen entre periodo diurno y periodo nocturno. El horario de descanso suele comenzar entre las 22:00 y las 23:00 horas y extenderse hasta las 07:00 u 08:00 de la mañana.

Cuando un vecino considera que un electrodoméstico genera molestias continuas, el primer paso recomendado es intentar alcanzar un acuerdo dentro de la comunidad.

La Ley de Propiedad Horizontal contempla la posibilidad de solicitar una Junta Extraordinaria para consensuar horarios y usos razonables de electrodomésticos.

Solo cuando esa vía fracasa, la comunidad puede iniciar acciones judiciales o presentar una denuncia formal ante el Ayuntamiento.

Las multas únicamente pueden aplicarse después de que la policía local realice una medición oficial del nivel de ruido.

Las sanciones suelen dividirse entre infracciones leves y graves. Las leves se producen cuando se supera ligeramente el límite permitido de forma puntual, mientras que las graves aparecen por reincidencia o por ruidos intensos durante la madrugada.

Las ciudades españolas donde las multas por ruido son más altas

Las diferencias entre ciudades españolas son importantes y pueden cambiar considerablemente el importe de las sanciones.

En Madrid, la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica establece que el periodo nocturno comienza a las 23:00 horas y termina a las 07:00. Las multas leves arrancan en 90 euros y pueden llegar hasta los 750 euros.

Sin embargo, las infracciones graves o reincidentes en la capital española pueden elevar las sanciones hasta los 1.500 euros.

Barcelona aplica una normativa todavía más estricta. La ordenanza municipal prohíbe expresamente las actividades domésticas ruidosas entre las 21:00 y las 08:00 horas.

En los casos más graves, las sanciones en Barcelona pueden superar los 3.000 euros.

Valencia también mantiene límites severos. Allí, la franja nocturna se extiende entre las 22:00 y las 08:00 horas y las multas parten desde los 600 euros.

Bilbao aplica sanciones similares a Valencia, mientras que Sevilla mantiene importes parecidos aunque el horario nocturno comienza a las 23:00 horas.

Por ese motivo, los expertos recomiendan consultar siempre la ordenanza específica del municipio antes de utilizar electrodomésticos durante la madrugada.

Es un hecho | Se despide el lavarropas y el aire acondicionado: tus vecinos pueden denunciarte y el Gobierno puede multarte si hacen ruido. (foto: archivo).

El ruido de los electrodomésticos y el problema del verano

Durante los meses de verano, los conflictos vecinales relacionados con el ruido aumentan considerablemente en toda España . Las altas temperaturas obligan a mantener las ventanas abiertas durante la noche, lo que hace que cualquier sonido doméstico se perciba mucho más intensamente dentro de los edificios.

A eso se suma el uso continuo de aire acondicionado, ventiladores, electrodomésticos y piscinas comunitarias, factores que multiplican las quejas entre vecinos.

Muchos usuarios desconocen que algunos aparatos cotidianos superan fácilmente los niveles de decibelios permitidos durante el descanso nocturno.

Precisamente por eso, especialistas en convivencia vecinal recomiendan evitar centrifugados nocturnos, revisar el estado de los electrodomésticos y utilizar programas silenciosos siempre que sea posible.

En ciudades con normativas más estrictas, ignorar estas recomendaciones puede terminar derivando en sanciones económicas importantes e incluso conflictos judiciales dentro de la comunidad.