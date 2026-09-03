Una empresa busca trabajadores con secundario y ofrece jornadas de 6 horas: pagará las capacitaciones de quienes queden seleccionados

Elegir entre una almohada dura o blanda no depende solamente de la comodidad que ofrece al acostarse. La posición en la que dormís también es determinante para saber qué altura y firmeza pueden resultar más adecuadas.

Dormir de costado, boca arriba o boca abajo modifica el apoyo que necesitan la cabeza y el cuello . Por eso, antes de decidir entre una almohada alta o baja, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta.

Dormir de costado: qué almohada dura o blanda conviene usar

Quienes duermen de costado suelen necesitar una almohada que complete el espacio entre la cabeza y el colchón. De esta manera, se busca evitar que el cuello quede inclinado durante varias horas.

En esta posición puede resultar conveniente una almohada de firmeza media o firme, especialmente si la cabeza tiende a hundirse demasiado en modelos muy blandos.

Quienes duermen de costado suelen necesitar una almohada que complete el espacio entre la cabeza y el colchón. (Foto: creada con IA) ChatGPT - creada con IA (El Cornista Audiencias)

La altura también es importante y puede variar según la contextura de cada persona y el colchón utilizado. Como referencia, hay que buscar que la cabeza quede alineada con la columna.

Boca arriba: por qué una almohada de altura media puede ser mejor

Para quienes duermen boca arriba, una almohada demasiado alta puede empujar la cabeza hacia adelante y generar una posición incómoda para el cuello.

En cambio, una almohada de altura media y buen soporte permite sostener la cabeza sin elevarla de manera excesiva.

En esta posición, la firmeza tampoco debería ser el único criterio para elegir. Lo importante es que la almohada mantenga una postura natural y resulte confortable.

Boca abajo: la almohada baja y blanda puede ser una mejor opción

Dormir boca abajo obliga a girar la cabeza hacia un costado para respirar. Una almohada demasiado alta puede aumentar todavía más la inclinación del cuello.

Por este motivo, quienes duermen principalmente boca abajo suelen encontrar más adecuada una almohada baja y blanda, que eleve menos la cabeza.

A modo de referencia, la elección puede resumirse de la siguiente manera:

Dormir de costado: una almohada de altura media o alta y firmeza media a firme.

Dormir boca arriba: una almohada de altura media que sostenga la cabeza sin elevarla demasiado.

Dormir boca abajo: una almohada baja y blanda que reduzca la elevación de la cabeza.

Más allá de elegir una almohada dura o blanda, la clave está en que la cabeza y el cuello queden alineados con la columna y que la posición no genere molestias durante la noche.