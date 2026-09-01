Confirmado | Mercadona cambia sus horarios desde septiembre: a qué hora abren y cierran ahora todos sus supermercados

Mercadona cambia los horarios de sus supermercados en España desde este 1 de septiembre, tras la finalización de la campaña especial de verano. La modificación también alcanza a los establecimientos que durante junio, julio y agosto habían ampliado el servicio por encontrarse en localidades con una alta afluencia turística.

Con el regreso del calendario habitual, el horario de Mercadona vuelve a situarse, con carácter general, entre las 9:00 y las 21:30 horas de lunes a sábado. La cadena también recupera su política habitual de mantener cerradas sus tiendas los domingos y festivos, salvo situaciones excepcionales.

El cambio será especialmente importante para los clientes que durante el verano acudían a supermercados Mercadona que cerraban a las 22:00 o que incluso abrían los domingos y festivos hasta las 15:00. Por este motivo, la compañía aconseja comprobar siempre el horario concreto de cada establecimiento.

Mercadona cambia su horario desde el 1 de septiembre: así quedan las tiendas

El horario de Mercadona vuelve desde septiembre a su franja habitual después de varios meses de funcionamiento especial en determinadas zonas de España. En términos generales, los supermercados Mercadona ofrecerán servicio de lunes a sábado entre las 9:00 y las 21:30 horas.

Confirmado | Mercadona cambia sus horarios desde septiembre: a qué hora abren y cierran ahora todos sus supermercados (foto: Wikimedia Commons)

Durante la campaña de verano, más de 320 establecimientos habían adoptado un horario ampliado. Estas tiendas abrían desde las 9:00 hasta las 22:00 de lunes a sábado y, en algunos casos, también prestaban servicio los domingos y festivos hasta las 15:00.

La medida se concentraba principalmente en municipios que reciben un fuerte incremento de visitantes durante las vacaciones. Entre las localidades incluidas se encontraban Marbella, Ibiza, Lloret de Mar, Mojácar, Benidorm, Jávea, Oropesa del Mar y Santa Pola, entre otras.

Desde septiembre, aquellos supermercados regresan al funcionamiento ordinario. De esta forma, la principal diferencia que notarán sus clientes será que la hora de cierre de Mercadona se adelanta media hora respecto del horario especial aplicado durante el verano.

¿Mercadona abre los domingos y festivos en septiembre?

El final de la campaña estival también supone cambios importantes para quienes realizaban sus compras durante el fin de semana. Como norma general, Mercadona mantiene cerrados sus supermercados los domingos y festivos durante el resto del año.

Durante junio, julio y agosto, determinados supermercados Mercadona de zonas turísticas habían abierto excepcionalmente estos días hasta las 15:00. La medida buscaba adaptar el servicio al incremento de población y clientes asociado a la temporada de vacaciones.

Con septiembre, esa apertura extraordinaria llega a su fin en los establecimientos afectados. El horario de Mercadona vuelve así al modelo habitual de la cadena: actividad de lunes a sábado y cierre dominical, aunque pueden existir excepciones concretas.

Por este motivo, antes de acudir a una tienda durante un festivo es recomendable comprobar su información individual. Mercadona dispone de un buscador de supermercados que permite localizar cada establecimiento y consultar los datos disponibles sobre su horario.

Qué cambia respecto del horario de verano de Mercadona

La principal modificación está en la hora de cierre. Durante los meses de verano, los establecimientos incluidos en la campaña especial podían permanecer abiertos hasta las 22:00 horas de lunes a sábado.

Desde el 1 de septiembre, el horario de Mercadona regresa al esquema ordinario y esas tiendas vuelven a cerrar, con carácter general, a las 21:30 horas. Se trata de media hora menos respecto del funcionamiento aplicado durante junio, julio y agosto.

Otra diferencia está en los domingos y festivos. Durante el verano, algunas tiendas situadas en destinos turísticos ofrecieron atención hasta las 15:00. Esa excepción deja de aplicarse una vez terminada la campaña estival.

El nuevo funcionamiento afecta especialmente a localidades costeras y destinos vacacionales donde la demanda cambia notablemente entre el verano y el resto del año. Para septiembre, por tanto, el cliente vuelve a encontrarse con el calendario habitual de supermercados Mercadona.

Cómo consultar el horario de tu supermercado Mercadona

Aunque el horario de Mercadona se sitúa generalmente entre las 9:00 y las 21:30 de lunes a sábado, la cadena recomienda comprobar cada establecimiento antes de desplazarse.

Mercadona cuenta con más de 1600 supermercados repartidos por España, por lo que pueden existir particularidades relacionadas con la localidad, determinadas fechas festivas o circunstancias concretas de cada tienda.

La consulta resulta especialmente aconsejable antes de un festivo o cuando se acude a una tienda situada en un municipio turístico. El buscador disponible en la página de Mercadona permite localizar cada supermercado y comprobar su información.

De este modo, aunque septiembre marca el final oficial de los horarios especiales de verano, no es aconsejable asumir que absolutamente todos los establecimientos funcionan siempre de manera idéntica.

Confirmado | Mercadona cambia sus horarios desde septiembre: a qué hora abren y cierran ahora todos sus supermercados. (Fuente: Wikimedia Commons)

Mercadona prepara más novedades para septiembre

El regreso al horario habitual coincide además con otras novedades dentro de la red comercial de Mercadona. La compañía anunció recientemente la llegada de sus primeras denominadas “Tiendas 9”, su nuevo modelo de supermercado.

Las primeras aperturas de este formato se han anunciado en Madrid y Bilbao, dentro de la estrategia de renovación de establecimientos que desarrolla la compañía.

Para los clientes, sin embargo, el cambio más inmediato desde septiembre será la modificación del horario de Mercadona. Quienes estuvieran acostumbrados a comprar hasta las 22:00 durante el verano deberán tener en cuenta el regreso del cierre a las 21:30.

También deberán revisar el calendario aquellos consumidores que aprovechaban las aperturas extraordinarias de domingos y festivos. Con el final del verano, la cadena vuelve a su política general de cierre durante esos días.