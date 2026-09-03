Que el mecánico no te engañe | No es a los 40 ni 100.000 kilómetros: cada cuánto hay que cambiar la correa del auto.

La correa de distribución del auto es uno de los componentes más importantes para el funcionamiento de un vehículo, ya que es la encargada de sincronizar el movimiento del motor. Su mantenimiento es clave porque una falla puede hacer que las válvulas y los pistones choquen, lo que provoca fallos mecánicos muy costosos.

Si bien muchos mecánicos suelen decir que hay que cambiarla a los 40.000 o 10.000 kilómetros, la realidad es mucho más compleja y su renovación depende de diversos factores.

Cada cuánto cambiar la correa del auto

La recomendación de cambiar la correa del auto no es universal, sino que depende de diversos factores como: el modelo del auto, el tipo de motor, el uso que se le da al vehículo y hasta el clima en donde se transita.

Los principales factores de su desgaste son:

Antiguedad de la correa: el caucho se reseca y pierde electricidad, lo que genera que se agriete con el uso.

Temperaturas extremas: tanto el calor intenso como el frío afectan su flexibilidad.

Pérdidas de aceite o refrigerante: el contacto con los líquidos puede deterior la correa.

Uso urbano frecuente: los arranques, detenciones y trayectos otros suelen acortar su duración.

Tensión incorrecta: una correa muy ajustada o floja puede hacer que se desgaste antes de tiempo.

Problemas en la bomba de agua: en los vehículos donde es accionada por distribución se puede dañar la correa.

Como la correa suele estar cubierta y no siempre presenta síntomas antes de romperse, conviene respetar los intervalos entre el kilometraje y la antigüedad. Cabe recordar que al cambiarla se recomienda sustituir el kit completo de correa, tensores y rodillos.

Si bien algunos fabricantes sugieren el recambio entre los 60.000 kilómetros y los 90.000 kilómetros, algunos estiran el plazo hasta los 120.000 kilómetros. De esta manera, lo más seguro es consultar con el mecánico de confianza que tenga conocimiento del modelo del auto.

Que el mecánico no te engañe | No es a los 40 ni 100.000 kilómetros: cada cuánto hay que cambiar la correa del auto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa si no cambio la correa de distribución a tiempo

No cambiar la correa a tiempo aumenta el riesgo de que se corte, pierda dientes o se desplace. Cualquiera de estas fallas puede hacer que el motor deje de funcionar de manera repentina y ocasionar daños costosos.

La correa sincroniza el movimientodel cigüeñal con el árbol de levas. Gracias a esa coordinación, los pistones suben y bajan mientras las válvulas se abren y cierran en el momento exacto. Cuando la sincronización se pierde, ambas piezas pueden encontrarse dentro del cilindro.

Si se corta con el auto en movimiento puede causar:

Válvulas dobladas o quebradas.

Daños en los pistones.

Rotura de balancines, botadores o seguidores.

Daños en el árbol de levas.

Marcas o deformaciones en la tapa de cilindros.

Problemas en las guías y los asientos de válvulas.

Daños en las paredes de los cilindros.

Fragmentos metálicos dentro del motor.

Pérdida de compresión.

En los casos más graves, necesidad de reemplazar o reconstruir el motor.

Qué pasa si compro un auto usado: qué ver en la correa

Al comprar un auto usado no se puede saber cuándo se realizó el cambio de correa por última vez, por lo que lo más recomendable es hacer el recambio lo más pronto posible para evitar problemas a futuro.