Una nueva búsqueda laboral en Córdoba Capital que apunta a cubrir más de 100 puestos en el área de ventas ha despertado el interés de miles de habitantes que buscan acceder a un cambio de trabajo o simplemente a tener empleo.

La convocatoria está dirigida a personas que cuenten con secundario completo y experiencia comercial, pero además incorpora una condición poco habitual: la capacitación inicial será remunerada.

Oportunidad laboral en Córdoba: ¿a quiénes está dirigida la búsqueda?

La propuesta está orientada a quienes puedan trabajar de manera presencial y tengan disponibilidad para incorporarse al equipo de atención y ventas. Entre las condiciones ofrecidas se encuentran una jornada laboral de seis horas, comisiones y posibilidades de crecimiento dentro de la empresa.

Entre las condiciones ofrecidas se encuentran una jornada laboral de seis horas, comisiones y posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Más de 100 puestos de trabajo disponibles en Córdoba

La convocatoria pertenece a Geex, una empresa argentina especializada en tercerización de servicios y gestión de experiencia del cliente. Los puestos forman parte de su equipo de call center .

El trabajo será presencial en Avenida Colón 4444, en la zona de Villa Alberdi, Córdoba Capital. La cantidad de vacantes convierte a esta convocatoria en una de las opciones disponibles para quienes buscan empleo dentro del área comercial.

Quienes ingresen deberán desempeñarse en tareas vinculadas con la venta y el asesoramiento. Entre sus funciones, se destacan:

Contacto con potenciales clientes para ofrecer productos y servicios.

Seguimiento orientado al cumplimiento de objetivos.

Qué requisitos deben cumplir los postulantes

Una empresa argentina especializada en tercerización de servicios y gestión de experiencia del cliente. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

La búsqueda no está dirigida exclusivamente a personas con una formación terciaria o universitaria. El requisito educativo establecido es contar con el secundario completo, acompañado por experiencia previa en el rubro.

Para avanzar en el proceso de selección, los candidatos deberán reunir las siguientes condiciones:

Tener el secundario completo .

Contar con seis meses como mínimo de experiencia en ventas .

Residir en Córdoba Capital o zonas cercanas .

Demostrar actitud comercial y orientación al cliente.

También se valoran perfiles con iniciativa y capacidad para desenvolverse en situaciones que impliquen contacto permanente con clientes.

Capacitación remunerada y jornada laboral de seis horas

Uno de los aspectos que diferencia a esta propuesta es que la capacitación inicial será paga para quienes sean seleccionados. La empresa contempla esta instancia como parte de la incorporación al puesto.

El trabajo tendrá una duración de seis horas diarias y contará con un esquema de comisiones asociado a la actividad comercial. A esto se suma un plan de carrera pensado para quienes quieran continuar creciendo dentro de la compañía.

Las personas interesadas que cumplan con las condiciones pueden postularse online a través de LinkedIn. Geex también publica sus oportunidades laborales mediante su sitio web oficial.