Dormir mejor: un estudio científico reveló el impacto en el descanso que tiene hacer ejercicios por la noche y cuál es el mejor horario para entrenar

Un nuevo estudio científico reveló cómo el ejercicio nocturno afecta nuestra calidad de sueño, revelando información clave para quienes buscan dormir mejor. Además, indicó cuál es el mejor horario para entrenar.

Esta investigación publicada en BMJ Open Sport & Exercise Medicine, ofrece claves valiosas para ajustar nuestra rutina de ejercicios que hacemos a la noche y garantizar un descanso reparador.

¿Cómo impacta en el descanso hacer ejercicio a la noche?

Un reciente estudio exploró cómo el ejercicio moderado realizado por la noche influye en la calidad del sueño. La investigación, llevada a cabo con 28 participantes de entre 18 y 40 años, consistió en realizar 3 minutos de ejercicios cada 30 minutos a lo largo de 4 horas.

Los ejercicios fueron indicados por un video instructor y fueron incluidos:

Sentadillas

Elevación de talón

Elevación de rodilla al pecho

María José Martínez, coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, le explicó al sitio Cuidate Plus que, a pesar de las recomendaciones generales de evitar ejercicios extenuantes antes de dormir, actividades ligeras como caminatas, pilates o yoga pueden ser beneficiosas.

El ejercicio moderado realizado por la noche puede mejorar la calidad del sueño al reducir la cantidad de despertares nocturnos. (Foto: Freepik)

Según Martínez, el estudio revela que estos breves episodios de ejercicio no solo mejoraron la duración del sueño en aproximadamente 27 minutos, sino que también evitaron despertares nocturnos.

El estudio sugiere que el ejercicio vespertino podría no interrumpir la calidad del sueño como se pensaba anteriormente. Sin embargo, Martínez advierte que la investigación se realizó con personas sedentarias, y que un incremento moderado en la actividad física podría ser beneficioso, siempre y cuando no cause un cansancio excesivo.

La investigación sugiere que el ejercicio moderado por la noche podría ayudar a aumentar el contraste entre la actividad diurna y el descanso nocturno, favoreciendo un sueño más reparador. (Foto: Unplash)

¿Cuál es el mejor horario para entrenar?

El mejor horario para hacer ejercicio depende de tu rutina diaria. Según María José Martínez, si planeás irte a dormir a las 23 horas, lo ideal es entrenar alrededor de las 20 horas. De esta manera, podés cenar a las 21, evitando que el metabolismo de la glucosa interfiera con la secreción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Realizar una caminata ligera después de cenar también puede mejorar el metabolismo de la glucosa y contribuir a un mejor descanso. La experta aclara que, si querés hacer ejercicio más cerca de la hora de dormir, como a las 21 o 22 horas, es importante que cenes antes de las 23. Así, lograrás equilibrar la actividad física con el descanso y optimizar los beneficios de ambos.

Antes de realizar o modificar tu rutina diaria, se recomienda consultar con un especialista.