Un ingeniero químico compartió sus consejos para lavar la ropa blanca, cuidar las prendas y tratar las manchas amarillas que aparecen con el uso.

A la hora de lavar la ropa blanca, aparecen muchas dudas y también circulan numerosos trucos virales. Sin embargo, existe una mezcla sencilla que puede ayudar a tratar las manchas amarillas que suelen aparecer en las axilas de las camisetas, las camisas y hasta en las sábanas.

El ingeniero químico Diego, de la cuenta de Instagram @quimicosparahogar, compartió una serie de recomendaciones para lavar correctamente las prendas blancas y mejorar los resultados del lavado. “ Hoy les voy a contar todo lo que yo he aprendido sobre cómo lavar bien lavada la ropa blanca ”, comenzó diciendo.

La mezcla casera para tratar las manchas amarillas de la ropa blanca

El primer paso consiste en preparar una solución de detergente líquido para platos y agua. Para eso, el especialista recomienda colocar ambos ingredientes en una botella con atomizador.

“Lo primero que vamos a hacer es preparar en una botellita con atomizador como esta una mezcla de detergente líquido o jabón líquido para platos con agua. Esto lo vamos a usar para pretratar las zonas que están empezando a amarillarse como la zona de las axilas en las camisas y en las camisetas, además de las fundas de las almohadas y las sábanas”, explicó.

La mezcla casera para tratar las manchas amarillas de la ropa blanca. Shutterstock

“Las vamos a pretratar con esto y las vamos a dejar así durante aproximadamente una hora antes de llevarlas a la lavadora”, indicó.

De esta manera, el producto actúa sobre las zonas manchadas antes del lavado habitual. Sin embargo, el resultado puede variar según el tipo de tejido, el origen de la mancha y el tiempo que lleve adherida a la prenda.

Cómo quitar las manchas difíciles con percarbonato de sodio

En algunos casos, el pretratamiento puede no ser suficiente. Para las medias, por ejemplo, Diego recomienda recurrir a otro método: utilizar agua caliente y percarbonato de sodio y dejar las prendas en remojo durante toda la noche.

Antes de colocar la ropa en el lavarropas, el especialista también aconseja seguir algunas pautas para cuidar las telas y evitar el desgaste.

“Recuerden que la ropa se lava por el revés para que nos dure más y las prendas delicadas se van a poner dentro de una bolsita de lavado o una malla de lavado. Así queda y se va a la lavadora junto al resto de la ropa”, señaló.

Estas precauciones permiten proteger las prendas durante el ciclo de lavado, en especial aquellas que requieren un cuidado más delicado.

Cómo quitar las manchas difíciles con percarbonato de sodio.

Cómo lavar la ropa blanca en el lavarropas

Una vez realizado el pretratamiento, llega el momento de colocar las prendas en la lavadora. En este punto, Diego recomienda no sobrecargar el tambor para que la ropa tenga espacio suficiente durante el lavado.

“Recuerden que no vamos a llenar la lavadora completamente, sino máximo aproximadamente dos tercios del volumen del tambor”, explicó.

En cuanto a los productos y la temperatura, el ingeniero químico propone utilizar aproximadamente media tapa de detergente líquido y dos o tres cucharadas de percarbonato de sodio, con un ciclo largo y una temperatura de entre 40 y 60 grados centígrados.

Sin embargo, antes de elegir el programa, es fundamental revisar la etiqueta de cada prenda y comprobar qué temperatura admite el tejido. No toda la ropa blanca puede lavarse con agua caliente, ya que algunas telas pueden encogerse, deteriorarse o perder su forma.

Qué hacer si el lavarropas no tiene agua caliente

Si la lavadora no cuenta con un programa de agua caliente, Diego plantea dos alternativas: calentar agua en una olla y agregarla al lavarropas antes de iniciar el lavado, o dejar las prendas en remojo con agua caliente y percarbonato de sodio en un recipiente durante un par de horas antes de lavarlas con agua fría.

En cualquier caso, es importante comprobar que las prendas toleren la temperatura elegida y seguir las indicaciones del fabricante del lavarropas. También conviene evitar verter agua hirviendo directamente en el tambor, ya que podría dañar algunos componentes o las telas.

Con estos pasos, el pretratamiento de las manchas, el uso adecuado del percarbonato de sodio y un ciclo de lavado acorde con cada tejido pueden ayudar a mantener la ropa blanca en mejores condiciones y tratar las marcas amarillas que suelen acumularse con el uso.