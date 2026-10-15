Qué significa la señal amarilla con dos trapezoides negros y ondas debajo.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental en la seguridad vial, ya que permiten advertir a los conductores sobre las condiciones del camino y anticipar situaciones que requieren precaución.

Entre ellas, hay un cartel amarillo con dos figuras negras y ondas en la parte inferior cuyo significado es importante conocer para circular de manera segura.

Este cartel forma parte de las señales preventivas del sistema vial argentino: su objetivo es alertar a los conductores sobre una característica de la ruta que requiere mayor atención, específicamente en zonas donde el tránsito puede quedar detenido cuando el puente cambia de posición.

Qué significa la señal de tránsito de puente móvil

La señal identificada como P.17, puente móvil, indica que el conductor se aproxima a un puente levadizo, giratorio o flotante que puede quedar en una posición que interrumpa la vía.

Según la normativa vial, el dibujo representa un puente móvil sobre un curso de agua. Las figuras negras muestran la estructura del puente elevada, mientras que las ondas de la parte inferior representan el agua sobre la que se encuentra.

Su presencia funciona como una advertencia anticipada: el conductor debe estar preparado para una posible interrupción del camino y circular con precaución.

No quiere decir que el puente esté levantado en ese momento, sino que existe la posibilidad de que el paso se interrumpa.

Por qué es importante reconocer esta señal de tránsito

Las claves para interpretar la señal de tránsito. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Identificar esta señal con anticipación permite adaptar la conducción a las condiciones del camino.

Si el puente se encuentra levantado o está por iniciar una maniobra de apertura , los vehículos pueden tener que detenerse hasta que se restablezca el paso.

Por eso, al encontrarla, es importante:

Reducir la velocidad y prestar atención a las condiciones de circulación.

Observar si hay barreras, semáforos u otras indicaciones que regulen el paso.

Mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante.

Evitar adelantamientos y maniobras bruscas ante una eventual detención.

Respetar las instrucciones del personal encargado de controlar el tránsito.

La advertencia es importante en rutas o caminos cercanos a ríos y canales navegables, donde el movimiento de embarcaciones puede requerir la apertura temporal del puente.

Cómo diferenciar la señal de puente móvil de otras señales amarillas

Las señales preventivas suelen tener fondo amarillo y símbolos negros para advertir sobre posibles riesgos o características particulares de la vía. Sin embargo, cada dibujo transmite un mensaje específico y no todas indican el mismo tipo de peligro.

La señal de puente móvil no debe confundirse con la de puente angosto, que advierte sobre una estructura de menor ancho que el resto del camino.

Tampoco significa que haya un puente en mal estado: su función es alertar sobre la posibilidad de que el paso quede interrumpido por el movimiento de la estructura.

Qué establece la normativa vial argentina sobre el puente móvil

El significado de esta señal está contemplado en el Sistema de Señalización Vial Uniforme, incluido en el Anexo L de la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

La normativa identifica el cartel como P.17 y establece que advierte sobre la aproximación a un puente levadizo, rotatorio o flotante que eventualmente puede quedar en una posición que interrumpa la vía.

La referencia también aparece en el material de estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en la página 8 del manual de señales de tránsito indicado para reconocer este tipo de advertencias.