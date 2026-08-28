El feriado de septiembre para empleados de comercio vuelve a estar en el centro de la escena por una particularidad del calendario de 2026.

La Ley 26.541 establece que cada 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio y fija esa jornada como día de descanso para los trabajadores alcanzados por la normativa.

Este año, sin embargo, el 26 de septiembre caerá sábado, por lo que surgieron versiones sobre un posible traslado hacia el lunes 28 de septiembre y la conformación de un nuevo fin de semana largo.

Por el momento, esa modificación no está confirmada oficialmente y no debe interpretarse como un feriado nacional trasladado.

Qué establece la Ley 26.541 sobre el feriado de septiembre

La Ley 26.541, sancionada en noviembre de 2009, establece específicamente el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio. Su artículo 2 dispone que durante esa jornada los empleados del sector no deben prestar tareas y que el día se asimila a los feriados nacionales a todos los efectos legales .

La norma alcanza a los trabajadores comprendidos en la actividad comercial y establece un régimen particular para esa fecha. Por eso, el hecho de que el 26 de septiembre caiga sábado en 2026 no elimina el derecho establecido por la legislación.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

Sin embargo, la ley no establece automáticamente que el descanso deba trasladarse hacia el lunes siguiente cuando la fecha coincide con un sábado o domingo. Para que exista un cambio de día debe existir la disposición o acuerdo correspondiente que lo determine .

¿Habrá feriado el lunes 28 de septiembre?

La posibilidad de trasladar el Día del Empleo de Comercio hacia el lunes 28 de septiembre generó expectativas entre los empleados de comercio, ya que permitiría conformar un fin de semana largo de tres días.

No obstante, hasta el momento no hay una confirmación oficial suficiente. Las versiones sobre el traslado deben diferenciarse de lo que efectivamente establece la Ley 26.541.

Por este motivo, quienes trabajan en supermercados, mayoristas, locales de indumentaria, electrodomésticos y otros establecimientos comerciales deberán esperar la comunicación oficial correspondiente antes de considerar confirmado el cambio de fecha.

Qué pasa si un empleado de comercio trabaja el 26 de septiembre

La Ley 26.541 establece que el Día del Empleado de Comercio, que se celebra el 26 de septiembre, debe considerarse como un feriado nacional a todos los efectos legales.

Esto quiere decir que los trabajadores comprendidos por la normativa tienen derecho a no trabajar durante esa jornada y conservar su remuneración habitual.

Si el empleado debe prestar tareas ese día, la jornada se paga como un feriado trabajado. Es decir, además del salario correspondiente, debe recibir el pago adicional previsto para el trabajo en días feriados, de acuerdo con las normas laborales vigentes.

En la práctica, la fecha funciona de manera similar a un feriado nacional: el trabajador puede descansar sin perder el día de sueldo y, si trabaja, tiene derecho a una remuneración mayor por esa jornada.