Generación de la CIT de ARBA.

La Clave de Identificación Tributaria (CIT) de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) es una contraseña necesaria para realizar operaciones y gestionar trámites a través de la página web del organismo.

Los contribuyentes pueden obtenerla de manera online mediante distintas alternativas o solicitarla presencialmente en los centros de atención habilitados.

Por su parte, la CIT permite acreditar la identidad del usuario y operar con mayor seguridad al consultar o gestionar sus obligaciones tributarias.

Para qué sirve la Clave de Identificación Tributaria de ARBA

La CIT funciona como un mecanismo de autenticación para las personas que realizan trámites digitales ante ARBA y cada usuario dispone de una clave personal.

A través de esta contraseña, los contribuyentes pueden identificarse para operar en los servicios web del organismo y gestionar sus obligaciones impositivas.

Edificio de ARBA.

Entre quienes la necesitan se encuentran las personas que realizan trámites vinculados con los impuestos administrados por ARBA y los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En este último caso, quienes se inscriben en el tributo reciben la clave para operar por internet al finalizar el trámite de inscripción.

La CIT debe mantenerse protegida, ya que los datos y las operaciones realizados con ella se consideran responsabilidad de su titular. Por eso, es importante no compartirla con terceros y utilizarla de manera segura.

Los trámites para los que se usa la CIT

Pagar impuestos inmobiliarios, automotor, de embarcaciones, ingresos brutos, sellos y liquidación integrada.

Presentar declaración jurada de Ingresos Brutos.

Pago de multas (únicamente en caso de existir).

Acceder al Sistema de Información Catastral (SIC).

Acceder a la Fiscalización Remota (FIRE).

Acceder al Domicilio Fiscal Electrónico.

Cómo tener la clave de ARBA de manera online o presencial

ARBA ofrece distintas alternativas para tramitar la CIT, según la identidad del solicitante y los medios de autenticación disponibles.

Las opciones habilitadas son:

Con clave de ARCA: para personas humanas que cuentan con una clave fiscal de nivel 3.

Con Mi Argentina: para personas humanas con una cuenta de nivel 3.

A través de ARBA: para personas humanas y jurídicas que pueden validar su identidad mediante información de pagos de impuestos.

De forma presencial: en los Centros de Servicio Local habilitados por el organismo.

Qué requisitos debe cumplir la contraseña de ARBA

La CIT debe respetar determinadas condiciones de seguridad para poder utilizarse. Según la información oficial del organismo, la contraseña debe tener un mínimo de 9 caracteres y un máximo de 30.

Portal de ARBA

Además, debe incluir al menos los siguientes elementos:

Una letra mayúscula.

Una letra minúscula.

Un número.

Estas condiciones buscan reforzar la seguridad de las operaciones digitales y dificultar el uso indebido de la cuenta.

Cada contribuyente debe contar con una única clave y es responsable de su resguardo. Quienes ya tienen una contraseña anterior pueden continuar utilizándola durante el período de transición previsto por ARBA, hasta que se complete el cambio al nuevo esquema.