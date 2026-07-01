Tanto la pinza pico de loro como la común son dos de las herramientas más usadas, pero muchas personas las confunden o no saben cuándo conviene usar una u otra.

Aunque a simple vista pueden parecer similares, la pinza común y la pinza pico de loro tienen diseños y funciones bien diferentes. En esta nota, te indicamos cómo distinguirlas .

Qué es la pinza común y para qué sirve

La pinza común, también llamada pinza universal o pinza de electricista, es la herramienta manual más básica y versátil. Tiene mordazas fijas de apertura reducida, con dos secciones bien diferenciadas: una parte dentada y plana para sujetar y doblar objetos, y otra con filo, ubicada más cerca del pivote, que funciona como cortante para alambres y cables finos.

Su principal ventaja es la precisión: al tener una abertura de mordaza fija y no regulable, resulta ideal para tareas que requieren firmeza y control, como sujetar tornillos pequeños, torcer alambres, pelar cables o cortar material de bajo calibre. Es una herramienta infaltable en trabajos de electricidad, bricolaje y reparaciones domésticas del día a día.

Qué es la pinza pico de loro y en qué se diferencia

Imagen creada con ChatGPT

La pinza pico de loro, conocida también como pinza de presión ajustable o pinza multitoma, se distingue por sus mordazas curvas y por contar con un sistema de articulación regulable que permite abrir y cerrar la boca en distintas posiciones. Esta particularidad es la que le da su nombre, ya que su perfil recuerda al pico de un loro.

A diferencia de la pinza común, que tiene una abertura fija, la pico de loro permite ajustar el tamaño de la boca según el diámetro del objeto que se quiera sujetar. Esto la convierte en la herramienta indicada para tomar piezas de mayor tamaño, como caños, tuercas, tuberías o accesorios de plomería, brindando un agarre firme incluso en superficies redondeadas o de distinto grosor.

Cuándo usar cada herramienta

La elección entre una y otra depende directamente de la tarea. Si el trabajo requiere precisión, corte de alambres finos o sujeción de piezas pequeñas, la pinza común es la opción más adecuada. En cambio, si hay que aflojar o ajustar una tuerca grande, sostener un caño o trabajar con piezas de diámetro variable, la pico de loro es la herramienta correcta gracias a su apertura regulable y su mayor capacidad de agarre.

Tener ambas en la caja de herramientas no es un lujo: son complementarias y, entre las dos, cubren la gran mayoría de las tareas de mantenimiento, plomería, electricidad y reparaciones generales del hogar.