Una locación de Argentina fue elegida como una de las ciudades más atractivas y fascinantes del mundo, superando a tradicionales capitales europeas y norteamericanas en un prestigioso relevamiento realizado por viajeros y expertos del sector.
El reconocimiento, que evalúa aspectos como la riqueza cultural, la gastronomía local, la calidez de su gente, la arquitectura y la belleza de sus paisajes, revalida el enorme potencial que tiene la Argentina como polo de atracción para el turismo internacional. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires.
Los 4 pilares que conquistaron a los votantes internacionales
Los jurados y lectores internacionales destacaron una combinación única de factores que hacen que esta ciudad nacional resulte irresistible para quien la visita por primera vez o decide regresar:
- Identidad y oferta cultural vibrante: Una agenda inagotable de espectáculos, museos de primer nivel, ferias de diseño y expresiones artísticas callejeras que respiran historia y vanguardia.
- Gastronomía de clase mundial: El maridaje perfecto entre la cocina tradicional (los grandes cortes de carne, el vino malbec y las empanadas regionales) con propuestas de alta cocina internacional galardonadas con distinciones de primer nivel.
- Arquitectura y paisajes de contraste: Un tejido urbano o natural que combina fachadas históricas, espacios verdes cuidados y postales fotográficas que cautivan a los viajeros a cualquier hora del día.
- Hospitalidad y calidez humana: El factor diferencial que destacan casi todos los turistas extranjeros: el trato cercano, la pasión local y la predisposición del habitante argentino para hacer sentir al visitante como en casa.
El dato destacado: Según las encuestas de satisfacción a turistas internacionales, más del 90% de los visitantes que llegan a las ciudades argentinas premiadas afirma que “recomendaría el destino a familiares y amigos” al regresar a su país de origen.
El impacto en el turismo receptivo: lo que dicen los números oficiales
Este tipo de galardones internacionales no son solo un mimo al orgullo local; se traducen de forma directa en un impacto económico positivo y un flujo constante de divisas e inversiones para el país:
- Crecimiento del turismo internacional: De acuerdo con las estadísticas e informes del INPROTUR (Instituto Nacional de Promoción Turística), la proyección y promoción de la “Marca País” en certámenes globales consolidó un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes provenientes de Brasil, Uruguay, Chile, Estados Unidos y diversos países de Europa.
- Líderes en los World Travel Awards: La Argentina acumula de manera consecutiva múltiples nominaciones y galardones en los denominados “Óscar del Turismo” (World Travel Awards), donde ciudades como Buenos Aires, Mendoza, San Carlos de Bariloche y Salta suelen competir y ganar en categorías como Mejor Destino de Ciudad de Sudamérica, Mejor Destino Enogastronómico y Mejor Destino de Naturaleza.
El reconocimiento mundial vuelve a confirmar lo que los argentinos ya sabían: el país cuenta con tesoros urbanos y naturales capaces de deslumbrar a cualquier viajero del mundo.