El reconocimiento, que evalúa aspectos como la riqueza cultural, la gastronomía local, la calidez de su gente, la arquitectura y la belleza de sus paisajes.

Una locación de Argentina fue elegida como una de las ciudades más atractivas y fascinantes del mundo, superando a tradicionales capitales europeas y norteamericanas en un prestigioso relevamiento realizado por viajeros y expertos del sector.

El reconocimiento, que evalúa aspectos como la riqueza cultural, la gastronomía local, la calidez de su gente, la arquitectura y la belleza de sus paisajes, revalida el enorme potencial que tiene la Argentina como polo de atracción para el turismo internacional. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires.

Los 4 pilares que conquistaron a los votantes internacionales

Los jurados y lectores internacionales destacaron una combinación única de factores que hacen que esta ciudad nacional resulte irresistible para quien la visita por primera vez o decide regresar:

Identidad y oferta cultural vibrante: Una agenda inagotable de espectáculos, museos de primer nivel, ferias de diseño y expresiones artísticas callejeras que respiran historia y vanguardia. Gastronomía de clase mundial: El maridaje perfecto entre la cocina tradicional (los grandes cortes de carne, el vino malbec y las empanadas regionales) con propuestas de alta cocina internacional galardonadas con distinciones de primer nivel. Arquitectura y paisajes de contraste: Un tejido urbano o natural que combina fachadas históricas, espacios verdes cuidados y postales fotográficas que cautivan a los viajeros a cualquier hora del día. Hospitalidad y calidez humana: El factor diferencial que destacan casi todos los turistas extranjeros: el trato cercano, la pasión local y la predisposición del habitante argentino para hacer sentir al visitante como en casa.

El reconocimiento, que evalúa aspectos como la riqueza cultural, la gastronomía local, la calidez de su gente, la arquitectura y la belleza de sus paisajes, revalida el enorme potencial que tiene la Argentina como polo de atracción para el turismo Obelisco

El dato destacado: Según las encuestas de satisfacción a turistas internacionales, más del 90% de los visitantes que llegan a las ciudades argentinas premiadas afirma que “recomendaría el destino a familiares y amigos” al regresar a su país de origen.

El impacto en el turismo receptivo: lo que dicen los números oficiales

Este tipo de galardones internacionales no son solo un mimo al orgullo local; se traducen de forma directa en un impacto económico positivo y un flujo constante de divisas e inversiones para el país:

Crecimiento del turismo internacional: De acuerdo con las estadísticas e informes del INPROTUR (Instituto Nacional de Promoción Turística), la proyección y promoción de la “Marca País” en certámenes globales consolidó un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes provenientes de Brasil, Uruguay, Chile, Estados Unidos y diversos países de Europa. Líderes en los World Travel Awards: La Argentina acumula de manera consecutiva múltiples nominaciones y galardones en los denominados “Óscar del Turismo” (World Travel Awards), donde ciudades como Buenos Aires, Mendoza, San Carlos de Bariloche y Salta suelen competir y ganar en categorías como Mejor Destino de Ciudad de Sudamérica, Mejor Destino Enogastronómico y Mejor Destino de Naturaleza.

El reconocimiento mundial vuelve a confirmar lo que los argentinos ya sabían: el país cuenta con tesoros urbanos y naturales capaces de deslumbrar a cualquier viajero del mundo.