Un impresionante hallazgo tuvo lugar en el condado de Pingjiang, en la provincia de Hunan, al noroeste de China. Descubrieron un yacimiento de oro impresionante y expertos en geología aseguran que el depósito subterráneo, situado a más de 1000 metros de profundidad, podría contener alrededor de 300 toneladas métricas del mineral. Según los expertos, cada tonelada de roca contiene hasta 138 gramos de oro, una cifra extraordinaria en comparación con los 8 gramos que suelen encontrarse en las explotaciones subterráneas. La principal característica del yacimiento descubierto en China es la pureza del mineral, ya que cada tonelada contiene hasta 138 gramos de oro. Esto lo ubicaría como uno de los más ricos del mundo. En ese sentido, las autoridades chinas lo consideran un hallazgo clave para su economía y trabajan en su extracción. Tras un modelado geológico con modelos 3D, identificaron más de 40 vetas ocultas en la profundidad. Según difundieron desde la agencia estatal Xinhua, el valor del yacimiento de oro supera los u$s 83 mil millones. Además, el hallazgo ocurre en un contexto global donde el metal muestra una apreciación. En la misma línea, el descubrimiento ubica a China como líder en la producción de oro, lo que refuerza su influencia en el mercado global. Durante décadas,algunas de las mayores minas de oro de Latinoaméricaconcentraron miles de trabajadores en condiciones extremas. La búsqueda, recolección y extracción deeste bien preciado transformó pueblosy generó disputas sobre el control de la riqueza y seguridad de los trabajadores. Actualmente, son muchas las zonas que permanecen inactivas dado el riesgo o la falta de inversión para la extracción. Sin embargo, la fiebre del oro continúa viva y son muchos los interesados en revitalizar la minería a cielo abierto. Este es el caso de la mina de oro de Serra Pelada, la mayor excavación artesanal a cielo abierto en la historia de Brasil, que enfrenta grandes desafíos para reanudar su actividad, aunque su reapertura todavía se mantiene como una posibilidad. Algunos mineros optaron por la actividad clandestina, aunque se han realizado distintas operaciones policiales para detener esta práctica ilegal. No obstante, la extracción informal demuestra que el oro aún está presente en el terreno y todavía existe la posibilidad de recuperación. Las disputas entre los mineros y una elevada deuda complican la realización de este anhelo. Actualmente, muchos antiguos mineros viven en Curionópolis y participan en cooperativas locales. Estas organizaciones intentan reactivar la mina, pero enfrentan disputas internas, deudas millonarias y problemas legales que complican la obtención de permisos y la planificación de nuevas operaciones.