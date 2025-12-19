Un extraño fenómeno se detectó en las Malvinas.

En esta noticia ¿Cómo fue el fenómeno único en las Islas Malvinas?

Un extraño fenómeno natural en las Islas Malvinas, que detectó la NASA, generó impacto mundial. El particular suceso se dio cuando una floración masiva de fitoplancton en el Atlántico Sur creó un patrón único que se hizo visible desde el espacio .

Sin embargo el singular evento no pudo verse desde la superficie, ya que solo es detectable mediante tecnología satelital de alta precisión. Así, la imagen fue capturada por sensores hiperespectrales del proyecto PACE, una misión científica dedicada al estudio de los océanos, y difundida por la agencia espacial norteamericana .

¿Cómo fue el fenómeno único en las Islas Malvinas?

Las Islas Malvinas se vieron envueltas en un tono albiceleste debido a un particular fenómeno natural y en redes sociales, muchos lo asociaron con la bandera argentina.

La floración se produjo cuando millones de microorganismos se agruparon en una amplia zona del mar. El resultado fue una mancha de gran tamaño con colores intensos que recordaban a los de Argentina. El contraste llamó la atención inmediata de los investigadores.

Según los expertos, el evento ocurrió por condiciones ideales del agua:

Hubo muchos nutrientes.

Impactaba la luz solar.

La temperatura fue adecuada para el desarrollo del fitoplancton.

El particular fenómeno mostraba los colores de Argentina alrededor de las Islas Malvinas.

Un factor clave fue la corriente de las Malvinas. Se trata de una masa de agua fría que avanza de sur a norte que transporta minerales esenciales para la vida marina y favorece este tipo de procesos.

¿Por qué el fitoplancton es vital para el océano?

El fitoplancton es la base de la vida marina. Alimenta a peces y a muchas otras especies. Además, produce gran parte del oxígeno del planeta y su rol es fundamental para el equilibrio del ecosistema.

Dentro de este grupo se destacan los cocolitóforos, microorganismos con estructuras de calcio que reflejan la luz solar. Por eso generan tonos claros visibles desde el espacio.

¿Qué revela este fenómeno sobre el medio ambiente?

Los científicos indicaron que esta floración es una señal positiva, ya que da cuenta de un océano activo. También indica buena disponibilidad de nutrientes en la zona.

En redes sociales, se asoció el fenómeno con el reclamo argentino por la soberanía.

Las imágenes permiten estudiar el impacto del cambio climático y ayudan a entender cómo responden los mares a las variaciones ambientales. El monitoreo satelital es clave para anticipar cambios futuros.

Así, un fenómeno natural que se volvió viral terminó aportando datos científicos de alto valor. El Atlántico Sur volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, por su riqueza biológica y su importancia estratégica.