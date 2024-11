Descubrí tu carrera ideal: el test de neurometría que anticipa el trabajo más exitoso que vas a tener

Decidir qué carrera iniciar o qué camino laboral elegir no siempre es un proceso fácil. Muchos de los exámenes de orientación vocacional no abarcan comprensivamente las capacidades neurológicas y emocionales, por lo que no garantizan un camino al éxito para quien deciden encararlos.

Sin embargo, un nuevo test de neurometría utiliza una combinación de análisis neurocientíficos, psicológicos y de datos para identificar las fortalezas y debilidades de cada individuo para fomentar la elección de actividades en dónde uno pueda destacarse y con menor esfuerzo.

Llegó a Argentina de la mano de TQ Experience, la empresa de Pablo Mazzitelli y Milagros Ponti, quienes utilizan esta innovadora tecnología desarrollada originalmente en Rusia para cambiar la vida laboral de las personas y descubrir sus talentos ocultos.

Cómo hacer este nuevo test que te permite descubrir en qué trabajo vas a tener más éxito.

Camino al éxito, ¿cómo funciona este test de neurometría para descubrir tu carrera ideal?





A diferencia de otros tipos de estudios similares, este no es un test de coeficiente intelectual (IQ), sino que determina un coeficiente de talentos (TQ). Lo logra a través de una serie de preguntas y el uso de una vincha en la cabeza que mide las respuestas inmediatas del cerebro.

Los resultados obtenidos permiten elaborar un perfil neurocognitivo individualizado , que incluye la evaluación de capacidades cognitivas, emocionales y el nivel de mindfulness.

Puede concretarse en aproximadamente 40 minutos, constantemente supervisado por un neurometrista capacitado especialmente por Verbatoria, la firma que desarrolló el estudio.

Tu trabajo ideal: ¿en qué consiste el estudio de neurometría y quiénes pueden realizarlo?





La evaluación está disponible para cualquier persona mayor de 4 años y sus preguntas se adaptan según cinco diferentes rangos etarios, para los cuales la empresa destaca distintos objetivos de análisis:

4 a 7 años : ayudar a los padres a elegir la mejor institución educativa.

: ayudar a los padres a elegir la mejor institución educativa. 8 a 10 años : identificar las habilidades del niño y así optimizar su desarrollo.

: identificar las habilidades del niño y así optimizar su desarrollo. 11 a 14 años : elegir la mejor modalidad escolar.

: elegir la mejor modalidad escolar. 15 a 17 años : identificar el mejor modelo de orientación vocacional a través del uso de la inteligencia artificial.

: identificar el mejor modelo de orientación vocacional a través del uso de la inteligencia artificial. Más de 18 años: descubrir los talentos innatos del individuo, la aptitud para el liderazgo y las capacidades de atención y memoria.

Una de sus particularidades es que ni siquiera requiere de verbalizar las respuestas a las consignas del estudio ya que mide la actividad cognitiva a través de las ondas cerebrales.

Es importante destacar que toda la información recolectada es estrictamente privada y por política de la empresa, una vez finalizado el análisis, el informe se entrega directamente al consultante.