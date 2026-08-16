Decretan feriado el viernes 7 de agosto y habrá un fin de semana XL para todos estos trabajadores.

El calendario de feriados de agosto suma una jornada de descanso para los vecinos de una localidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado local que permitirá extender el fin de semana largo y disfrutar de un día extra sin obligaciones laborales.

La fecha elegida es el martes 18 de agosto, por lo que quienes estén alcanzados por la medida podrán aprovechar un descanso adicional después del fin de semana.

Feriado del martes 18 de agosto: dónde es

El feriado corresponde al partido de General Rivas, en la provincia de Buenos Aires, donde se estableció la jornada no laborable con motivo de una celebración local.

A diferencia de los feriados nacionales, este tipo de fechas tienen alcance exclusivamente municipal o local. Por eso, no se aplica a todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, sino a quienes desarrollan sus actividades en la localidad alcanzada por la disposición.

Feriado del martes 18 de agosto: dónde es

Quiénes tendrán el día de descanso extra

El martes 18 de agosto podrán disfrutar del feriado quienes trabajen o desarrollen actividades en General Rivas, de acuerdo con el alcance establecido para la celebración.

De esta manera, el calendario queda conformado por un fin de semana seguido de un día adicional de descanso para los vecinos y trabajadores alcanzados por el feriado local.

Qué se celebra en General Rivas

La fecha forma parte del calendario de celebraciones locales de la provincia de Buenos Aires. Estos feriados buscan conmemorar acontecimientos vinculados con la historia, fundación o identidad de cada municipio y suelen generar jornadas especiales para los habitantes de la localidad.

Por eso, antes de planificar una escapada o un fin de semana largo, es importante tener en cuenta que el feriado del martes 18 de agosto no tiene alcance nacional y que sus beneficios dependen de la jurisdicción correspondiente.