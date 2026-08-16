En esta noticia

El lavarropas es uno de los electrodomésticos más utilizados del hogar, pero también uno de los que más residuos acumula con el paso del tiempo. Restos de detergente, suavizante, humedad y suciedad pueden provocar malos olores, reducir la eficacia del lavado e incluso afectar la vida útil del aparato.

Por eso, cada vez más personas recurren a un truco casero y económico: agregar vinagre blanco a la lavadora. Gracias a sus propiedades desincrustantes y desodorizantes, este producto puede ayudar a mantener el electrodoméstico limpio y mejorar el cuidado de la ropa.

Alerta .Se aproxima el diluvio del año este domingo 16: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos
Truco casero.Lavarse los pies con sal y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan algunos expertos

¿Por qué recomiendan poner vinagre en la lavadora?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a disolver residuos minerales, restos de jabón y depósitos de cal que se acumulan con el uso frecuente. Utilizado de forma ocasional y en cantidades moderadas, puede contribuir a:

  • Eliminar malos olores
  • Limpiar el tambor de la lavadora
  • Remover restos de detergente
  • Reducir la acumulación de cal
  • Mantener más limpias las mangueras y conductos internos
ChatGPT - creada con IA

¿Para qué sirve el vinagre durante el lavado?

Además de ayudar a limpiar la máquina, el vinagre también puede aportar beneficios para la ropa. Entre ellos:

  • Suavizar naturalmente las prendas
  • Eliminar residuos de detergente
  • Reducir olores persistentes
  • Ayudar a conservar el color de algunos tejidos
  • Disminuir la electricidad estática en ciertas telas

Por ese motivo, muchas personas lo utilizan como alternativa al suavizante convencional.

Te puede interesar

Carlos Slim se apropia del recurso más rico del país: compró más de 100 kilómetros de caminos, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta clave de México

Te puede interesar

Es oficial | El Gobierno revisará caso por caso y quitará la licencia de conducir a quienes hayan reiterado estas infracciones

¿Cómo utilizar el vinagre correctamente?

Existen dos formas principales de aprovechar sus beneficios.

Para limpiar la lavadora

Los especialistas recomiendan realizar una limpieza profunda cada uno o dos meses. El procedimiento consiste en:

  1. Verter una o dos tazas de vinagre blanco directamente en el tambor o en el compartimento del detergente.
  2. Ejecutar un ciclo completo con agua caliente y sin ropa.
  3. Al finalizar, dejar la puerta abierta para que el interior se seque completamente.

Este proceso ayuda a eliminar residuos y olores acumulados.

Como sustituto del suavizante

También puede colocarse una pequeña cantidad de vinagre blanco en el compartimento destinado al suavizante.

Durante el enjuague, el producto ayuda a eliminar restos de jabón sin dejar olor permanente en la ropa, ya que el aroma suele desaparecer cuando las prendas se secan.