Café, banana y agua es la ‘bomba’ de potasio para tus plantas. Foto: Gemini.

Llegó el otoño y, con él, el cambio de ciclo en el jardín y los balcones. Mientras muchas especies entran en reposo, otras necesitan un “escudo” extra para enfrentar las bajas temperaturas y las heladas que asoman. Lejos de los fertilizantes químicos caros, una mezcla viral de café, cáscara de banana y agua se posiciona como la aliada perfecta para esta transición estacional.

Esta combinación orgánica no solo es económica, sino que aporta los nutrientes necesarios para que el suelo mantenga su actividad biológica incluso cuando los días se acortan.

Potasio: el aliado natural para tus plantas

Si en primavera buscamos flores, en otoño el objetivo es la supervivencia y la estructura. El potasio, presente en grandes cantidades en la banana, cumple funciones vitales en esta época:

Regulación hídrica: ayuda a la planta a controlar la pérdida de agua, algo vital frente a los vientos secos del otoño.

Resistencia al frío: fortalece los tejidos celulares, actuando como una suerte de protección interna contra el descenso térmico.

Raíces fuertes: antes de que la savia se detenga por el invierno, el potasio asegura que el sistema radicular esté sano y firme.

El truco de la "bomba" de potasio: por qué recomiendan mezclar café, banana y agua para cuidar tus plantas en otoño. Foto: Freepik.

Cómo preparar la infusión de otoño, paso a paso

En esta época, la aplicación debe ser más moderada que en verano. Seguí estos pasos para no saturar el sustrato:

La cocción: herví las cáscaras de tres bananas en un litro de agua durante 15 minutos. Esto extrae el mineral de forma líquida, ideal para una absorción lenta. El toque de café: una vez frío, sumá media taza de café (preferentemente borra o posos ya usados). El café en otoño aporta una dosis mínima de nitrógeno y ayuda a mantener el pH del suelo equilibrado. Dilución (clave de otoño): a diferencia de la primavera, en esta estación se recomienda diluir esta mezcla con otro litro de agua limpia para que no sea tan pesada para la planta en reposo. Riego estratégico: aplicá la mezcla una vez cada 20 o 30 días, preferentemente en las mañanas de sol para que la humedad no quede estancada por la noche.

¿Qué plantas lo necesitan más ahora?

Las estrellas del otoño son las que más aprovechan este refuerzo:

Cítricos: (limones y naranjas) que están en pleno proceso de maduración de frutos.

Plantas de interior: que sufren el cambio de ambiente por la calefacción.

Huerta de invierno: (acelgas, espinacas o brócoli) que necesitan establecerse antes de las heladas.

Economía circular en el hogar

Más allá de la jardinería, este truco es una lección de ahorro y sustentabilidad. En lugar de desechar los restos orgánicos, los devolvemos a la tierra. Como dicen los que saben: un suelo sano en otoño es la garantía de un jardín explosivo en la próxima primavera.