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Millones de trabajadores y estudiantes en Estados Unidos ya tienen marcada una de las fechas más esperadas del segundo semestre. El calendario federal incluye un nuevo feriado nacional que dará lugar a un fin de semana largo y que, además, es considerado el cierre no oficial de la temporada de verano en gran parte del país.

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El Gobierno decretó feriado para este lunes

Se trata del Labor Day, conocido como el Día del Trabajo en Estados Unidos, que se celebra cada año el primer lunes de septiembre. En 2026, la fecha caerá el lunes 7 de septiembre, generando un fin de semana largo de tres días para millones de personas.

El Día del Trabajo fue creado para reconocer las contribuciones de los trabajadores estadounidenses al desarrollo económico y social del país. La celebración surgió a fines del siglo XIX, en plena expansión industrial, y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los feriados federales más importantes de Estados Unidos.

Se trata del Labor Day, conocido como el Día del Trabajo en Estados Unidos, que se celebra cada año el primer lunes de septiembre.
Se trata del Labor Day, conocido como el Día del Trabajo en Estados Unidos, que se celebra cada año el primer lunes de septiembre.

Nuevo fin de semana largo en todo el país

El Labor Day se celebrará el lunes 7 de septiembre de 2026. Esto permitirá disfrutar de un descanso extendido compuesto por:

  • Sábado 5 de septiembre
  • Domingo 6 de septiembre
  • Lunes 7 de septiembre (feriado federal)

Qué servicios se verán afectados

Al tratarse de un feriado federal, numerosas instituciones suspenden actividades. Entre ellas:

  • Oficinas gubernamentales
  • Tribunales federales
  • Bancos
  • Oficinas postales
  • Diversos organismos públicos

Algunas empresas privadas también otorgan el día libre a sus empleados.

El fin no oficial del verano

Aunque el verano astronómico continúa algunas semanas más, Labor Day es considerado tradicionalmente el cierre simbólico de la temporada estival en Estados Unidos. Por eso durante esos días suelen realizarse:

  • Desfiles
  • Festivales comunitarios
  • Eventos deportivos
  • Reuniones familiares
  • Actividades al aire libre