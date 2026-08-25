Agosto cierra con un feriado que muchos desconocen. Este jueves 27 de agosto de 2026 se celebra el Lyndon Baines Johnson Day, una fecha que honra a uno de los personajes más influyentes de la historia estadounidense y que brinda un día de descanso a miles de trabajadores.

El Gobierno decretó feriado para este jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto de 2026, Texas celebra el Lyndon Baines Johnson Day, una jornada dedicada a homenajear a Lyndon B. Johnson, el 36.º presidente de Estados Unidos y el único mandatario nacido en el estado.

Conviene aclararlo para evitar confusiones: el Lyndon Baines Johnson Day no es un feriado federal ni fue decretado por el gobierno nacional. Se trata de una jornada establecida por la legislación de Texas, que solo tiene carácter oficial dentro de ese estado. Fuera de Texas no se observa formalmente, aunque el legado legislativo de Johnson tiene alcance nacional.

Por eso, el día libre alcanza únicamente a quienes trabajan en el ámbito estatal de Texas y optan por tomarlo, no a los trabajadores del resto del país.

Este jueves 27 de agosto Texas celebra un feriado en honor a uno de sus personajes más ilustres. Shutterstock / Composición Canva

Habrá un nuevo día de descanso para miles de trabajadores

Acá está el punto clave que distingue a este feriado de otros: es un feriado estatal opcional. Esto significa que los empleados públicos estatales de Texas pueden tomarse el día libre a su criterio, pero las oficinas del estado no cierran: permanecen operativas con una dotación mínima de personal (lo que se conoce como “skeleton crew”).

En la práctica, entonces, el día funciona distinto según cada caso: muchas escuelas y empresas continúan con su actividad normal, mientras que algunos empleados estatales aprovechan la jornada libre. No es un feriado de cierre general como otros del calendario.