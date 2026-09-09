Los habitantes de una localidad de la Provincia de Buenos Aires tendrán un día extra de descanso este viernes 11 de septiembre, en el marco de una fecha especial para la comunidad. La jornada permitirá extender el descanso hasta el domingo para quienes estén alcanzados por la medida.

Se trata de María Ignacia (Vela), localidad perteneciente al partido de Tandil, que cada año cuenta con una jornada especial de descanso. La fecha figura dentro del calendario de celebraciones locales de la provincia.

Por qué habrá feriado el viernes 11 de septiembre en María Ignacia Vela

La jornada tiene como motivo el aniversario fundacional de María Ignacia (Vela), una localidad ubicada en el partido de Tandil. El 11 de septiembre es la fecha establecida para conmemorar su fundación.

De esta manera, quienes tengan el viernes libre podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre.

Quienes tengan el viernes libre podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre. Shutterstock + Canva

La medida alcanza especialmente a los trabajadores de la administración pública de la localidad. En tanto, para el comercio, la industria y otras actividades, la adhesión puede tener carácter optativo, de acuerdo con la normativa provincial y municipal.

Por este motivo, no se trata de un feriado que alcance a todos los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, sino de una fecha local y vinculada exclusivamente a María Ignacia (Vela).

Qué trabajadores tendrán el viernes libre

El descanso alcanza a los trabajadores de la administración pública que desempeñan sus tareas en María Ignacia Vela, mientras que las actividades comerciales e industriales pueden decidir si adhieren a la jornada.

La disposición se encuentra relacionada con las celebraciones fundacionales de distintas localidades bonaerenses. María Ignacia Vela aparece en el calendario provincial del 11 de septiembre como una de las localidades que conmemoran su aniversario.

Así, quienes efectivamente tengan el día libre podrán aprovechar un descanso de tres jornadas consecutivas: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

Todos los feriados que quedan en el año

Después del descanso de septiembre, todavía quedan varias fechas importantes en el calendario de feriados y días no laborables de 2026.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El calendario oficial también contempla el lunes 23 de noviembre como feriado por el Día de la Soberanía Nacional y el lunes 7 de diciembre como día no laborable con fines turísticos.