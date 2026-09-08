Se aproxima un golpe de frío en Buenos Aires.

El clima dará un giro brusco en Buenos Aires durante los próximos días. Después de una breve suba de las temperaturas, el ingreso de aire frío modificará por completo el panorama y dejará un fin de semana con condiciones mucho más invernales.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro llegará a 20 °C el jueves, pero luego comenzará un descenso que se hará especialmente notorio durante el sábado y el domingo. Además, se esperan lluvias, cielo cubierto y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

El cambio de tiempo comenzará a sentirse con mayor fuerza el viernes 11 de septiembre, cuando aumentará la nubosidad y el viento del sudeste ganará intensidad.

Para esa jornada se prevé una temperatura de entre 11 °C y 17 °C, con alrededor de un 10% de probabilidad de precipitaciones. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h, especialmente durante la tarde y la noche.

La combinación de viento y lluvias marcará el comienzo de un descenso térmico que se profundizará durante el fin de semana.

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires. EFE

El sábado llega con frío y fuertes ráfagas

El sábado 12 de septiembre continuará el tiempo inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El cielo permanecerá mayormente nublado y habrá un 10% de posibilidades de lluvias.

La temperatura también será considerablemente más baja: se espera una mínima de 8 °C y una máxima de apenas 13 °C.

El viento seguirá siendo uno de los protagonistas de la jornada, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El domingo será el día más frío

El descenso térmico alcanzará su punto más marcado el domingo 13 de septiembre. Según el pronóstico, la temperatura mínima caerá hasta los 6 °C, mientras que la máxima llegará apenas a 13 °C.

El cielo estará parcialmente nublado y, aunque las condiciones serán más estables que durante el viernes y el sábado, el ingreso de aire frío dejará un ambiente muy diferente al de los primeros días de la semana.

Antes del cambio, dos días templados

El frío llegará después de dos jornadas con temperaturas más agradables.

El miércoles 9 de septiembre tendrá una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C, con pocas nubes durante gran parte del día. Por la noche, existe un 10% de probabilidad de precipitaciones.

El jueves 10 será la jornada más cálida de la semana, con una máxima de 20 °C y una mínima de 11 °C. El cielo estará parcialmente nublado y será el último día antes del marcado cambio de condiciones.

Cómo estará el clima en Buenos Aires, día por día

Miércoles 9: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. Pocas nubes y 10% de probabilidad de lluvias durante la noche.

Jueves 10: mínima de 11 °C y máxima de 20 °C. Cielo parcialmente nublado.

Viernes 11: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C. Cielo nublado, 10% de probabilidad de lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h.

Sábado 12: mínima de 8 °C y máxima de 13 °C. Cielo mayormente nublado, 10% de probabilidad de lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h.

Domingo 13: mínima de 6 °C y máxima de 13 °C. Cielo parcialmente nublado.

Así, Buenos Aires pasará de una máxima de 20 °C a un domingo con apenas 6 °C de mínima en cuestión de pocos días. El cambio estará acompañado por lluvias y fuertes ráfagas, que marcarán el comienzo de un fin de semana con características plenamente invernales.