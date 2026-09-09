El Ejército Argentino establece los requisitos que deberán cumplir los jóvenes interesados en ingresar a las Fuerzas Armadas.

La convocatoria está dirigida a quienes cumplan con las condiciones previstas para incorporarse al Servicio Militar Voluntario y consigan superar las distintas instancias que forman parte del proceso de admisión.

En este marco, las Fuerzas Armadas evaluarán a los postulantes y determinarán quiénes pueden avanzar con la incorporación, de acuerdo con los requisitos y exigencias establecidos para el ingreso.

Servicio Militar en Argentina: los factores elegibles y las condiciones a cumplir

La normativa establece una serie de condiciones para quienes quieran iniciar el proceso de incorporación.

Uno de los cambios más importantes es que no es necesario haber terminado el secundario para comenzar el Servicio Militar Voluntario.

La legislación vigente contempla el ingreso de personas que hayan acreditado la finalización de la educación primaria , mientras que el sistema incorpora mecanismos para completar posteriormente los estudios secundarios.

Entre los requisitos generales que deben cumplir los postulantes se encuentran:

Ser ciudadano argentino , nativo, por opción o naturalizado.

Tener la edad exigida para la incorporación según la fuerza y el proceso de selección.

Haber terminado la educación primaria .

Aprobar el examen psicofísico correspondiente.

Cumplir con los requisitos administrativos y de antecedentes establecidos para la incorporación.

Superar el Curso de Admisión y las instancias de evaluación previstas.

La reglamentación del Servicio Militar Voluntario establece que cada Fuerza puede organizar sus procesos de incorporación de acuerdo con sus necesidades y requisitos jurisdiccionales.

Jóvenes de hasta 28 años: cómo funciona el límite de edad

La edad es otro de los requisitos centrales para ingresar o permanecer dentro del sistema.

Las condiciones de incorporación pueden variar según la Fuerza y la convocatoria, mientras que la normativa del régimen contempla la posibilidad de renovar el compromiso de servicio hasta alcanzar un máximo de 28 años en las condiciones previstas.

Por eso, es importante diferenciar entre la edad inicial de incorporación y la edad máxima hasta la cual una persona puede continuar en el sistema mediante las renovaciones correspondientes.

El compromiso inicial de servicio y sus eventuales renovaciones están regulados por las disposiciones aplicables a la Tropa de Soldados Voluntarios.

Cómo es el ingreso al Servicio Militar Voluntario

El proceso de incorporación no consiste simplemente en completar una inscripción.

Los postulantes deben atravesar diferentes etapas y demostrar que cumplen con las condiciones exigidas por las Fuerzas Armadas.

Entre ellas se encuentran los controles médicos y psicofísicos, la presentación de la documentación requerida y la aprobación del Curso de Admisión.

La normativa establece que el curso de admisión debe tener una duración de entre 10 y 12 semanas, según las necesidades y disposiciones de cada Fuerza.

Una vez superada esta instancia, quienes cumplan con las condiciones correspondientes pueden ser dados de alta como Soldados Voluntarios.

Qué beneficios reciben quienes ingresan a las Fuerzas Armadas

El Servicio Militar Voluntario ofrece una serie de beneficios durante el período de permanencia.

Entre ellos se encuentran:

Retribución mensual .

Cobertura sanitaria y acceso a la obra social.

Aportes previsionales .

Capacitación e instrucción profesional.

Posibilidad de aprender oficios y aptitudes especiales .

Acceso a programas de finalización educativa.

Posibilidad de continuar una carrera dentro de las Fuerzas Armadas.

El sistema busca ofrecer formación para las tareas que los soldados desarrollan dentro de las distintas unidades, incluyendo funciones tácticas, técnicas, logísticas y administrativas.