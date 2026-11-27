Decretan feriado el lunes 30 de noviembre y habrá un nuevo fin de semana largo para los trabajadores de Bermúdez.

El feriado del lunes 30 dará paso a un nuevo fin de semana largo antes de diciembre para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

El descanso extendido de tres días será por el aniversario fundacional de Bermúdez, una localidad ubicada en el partido de Lincoln.

¿Qué se celebra el lunes 30 de noviembre?

La localidad de Bermúdez fue fundada en 1909 y este año conmemorará su aniversario fundacional número 117.

Ubicada a unos 24 kilómetros de Lincoln, su historia está estrechamente ligada al ferrocarril. La estación fue habilitada a comienzos del siglo XX sobre el ramal Chacabuco-Germania del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, y alrededor de esa estación comenzó a formarse el pueblo.

Resolución 516/2026. Ministerio de Gobierno PBA.

Su fundación oficial fue en 1909 por iniciativa del comerciante español Manuel Antas García. El tren permitió conectar la comunidad con otras localidades y favoreció el movimiento de pasajeros, mercaderías y producción agropecuaria.

Quiénes tendrán feriado el lunes 30 de noviembre

La Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires detalla que el lunes 30 de noviembre será feriado para Bermúdez.

Decretan feriado el lunes 30 de noviembre y habrá un nuevo fin de semana largo para los trabajadores de Bermúdez. Brian A Jackson

La normativa declara no laborable para la administración pública y para los trabajadores del Banco provincia.

Para la industria, el comercio y las restantes actividades será feriado opcional, por lo que dependerá de la decisión del empleador si se otorga o no el día libre.

Qué feriados quedan en 2026

Para lo que resta del año, el calendario oficial señala que el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos.

El día siguiente, el martes 8, se conmemorará la Inmaculada Concepción de María, por lo que se formará un fin de semana largo de cuatro días.

El último feriado del año será Navidad el viernes 25. La celebración dará paso a un fin de semana largo que se unirá al sábado 26 y domingo 27.