Decretan feriado el lunes 28 de septiembre: será para estos trabajadores y dará paso al único fin de semana largo oficial del mes.

El sábado 26 de septiembre se conmemorará el Día el Empleados de Comercio, por lo que muchos trabajadores se preguntan si se trasladará el feriado para ser aprovechado por más trabajadores.

Si bien a nivel nacional aún se aguarda la decisión de moverlo para formar un fin de semana largo, una provincia ya confirmó que lo moverá para formar un fin de semana largo.

Por qué es feriado el sábado 26 de septiembre

El sábado 26 de septiembre se conmemorará el Día del Empleado de Comercio. La fecha está oficializada por la Ley 26.541 y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

De esta manera, al caer un sábado, los miles de trabajadores agrupados por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) aguardan una definición sobre si se trasladará o no.

El antecedente es el de 2025 cuando ocurrió una situación similar. Desde el sindicato y las cámaras empresariales acordaron trasladarlo para armar un fin de semana largo.

Decretan feriado el lunes 28 de septiembre: será para estos trabajadores y dará paso al único fin de semana largo oficial del mes. Archivo.

Quiénes serán los trabajadores alcanzados por el feriado

El beneficio comprende a todos los empleados que estén incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esta medida abarca distintas actividades del comercio como supermercados, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos, comercios mayoristas y minoristas.

La ley fue sancionada en 2009, fecha establecida como reconocimiento a los trabajadores del sector y en homenaje a la Ley 11.729 de 1934 que reguló aspectos de la actividad mercantil

Qué provincia trasladará el feriado por el Día del Empleado de Comercio

Mientras gran parte de los empleados mercantiles esperan la definición, desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza confirmaron el traslado para el lunes 28.

“Este lunes 28 de septiembre, las y los empleado,s de comercio celebramos nuestro día con el cierre de los comercios, garantizando el descanso correspondiente”, detallaron.

Según indicaron, “esta jornada se realiza ratificando lo establecido por la Ley que reconoce el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio, equiparándolo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.