Tras el descanso de 3 días por el 17 de agosto, decretaron un nuevo feriado para el lunes 24. En este marco, un grupo de argentinos volverá acontar con tres días consecutivos de descanso para quedarse en su casa o aprovechar a realizar una escapada a alguna región del país.

Este nuevo fin de semana largo pondrá fin a la temporada alta de invierno, ya que recién el próximo asueto a nivel nacional será en octubre.

¿Por qué es feriado el lunes 24 de agosto?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado para un grupo de ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. Esta fecha se debe al traslado de otra celebración

El martes 25 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de estos partidos, que cumplen más de 150 años cada uno, pero se espera que se adelante el asueto para dar lugar a un descanso extendido de tres días del sábado 22 al lunes:

Beruti

Villa Sauze

Durante el fin de semana largo extendido , se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y los actos oficiales correspondientes.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en agosto.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 24 de agosto?

Los habitantes de esta zona y las localidades aledañas del partido tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar debido a su fiesta patronal y al aniversario de su fundación.

De esta manera, en estas localidades, habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. Además, se extenderá a todos los trabajadores de sucursales de Banco Provincia.

¿Cuándo es el próximo feriado?

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas que darán asueto para todo el país:

Lunes 12 de octubre : Día de la Raza.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Los fines de semana largo que quedan en 2026

Con el feriado de agosto ya atrás, apenas restan estos cuatro descansos extendidos a nivel nacional para lo que queda del año: