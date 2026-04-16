En un contexto donde el teatro vuelve a consolidarse como una de las salidas culturales más elegidas, la avenida Corrientes suma una nueva apuesta joven y contemporánea. El próximo viernes 1 de mayo, se estrena una comedia que dialoga con los vínculos, las emociones y las contradicciones de la vida actual. Se trata de “Para qué me lo decís”, una obra protagonizada por Mar Cosca, James Cowan y Nicolás Etchebarne, tres figuras de las redes sociales que, lejos de limitarse al mundo digital, cuentan con trayectoria en el teatro, la música y el humor, y ahora se suben a uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. El espectáculo reúne a artistas que ya pasaron por distintos escenarios y formatos, y que ahora protagonizan una comedia generacional en la calle Corrientes. La obra se estrenará en el Teatro Premier, con funciones todos los viernes a las 20:00. Mar Cosca, James Cowan y Nicolás Etchebarne lograron trascender el universo de las redes gracias a su trabajo artístico y humorístico, consolidando una llegada fuerte a audiencias jóvenes que hoy también los siguen en el teatro. La historia sigue a Carla, recientemente separada, que intenta volver al mundo de las citas, mientras Luciano, su amigo de toda la vida, la acompaña desde un lugar ambiguo. Entre mensajes que no llegan, silencios incómodos y frases mal interpretadas, el vínculo se tensa. La reaparición del ex de Carla, Damián, con un pedido tan inesperado como incómodo, desata una cadena de situaciones que obligan a los personajes a enfrentarse con verdades que nadie tenía pensado decir. Lo que parecía ordenado se desarma y y expone, con humor, el caos emocional de las relaciones actuales. En escena, lo virtual y lo presencial conviven, con videollamadas, mensajes y encuentros cara a cara que construyen un ritmo ágil, cercano y muy reconocible para el público. Con diálogos filosos y situaciones absurdas pero familiares, la obra invita a reírse de aquello que incomoda: la necesidad de explicarlo todo, el exceso de análisis emocional y la dificultad de comunicarse en tiempos de hiperconectividad. El autor y director Martín Goldberg resume el eje central de la propuesta: “Para que me lo decís pone el foco en la amistad, el amor y en cómo la vorágine actual atraviesa —y muchas veces atropella— los vínculos. En un contexto lleno de podcasts, terapias y discursos que invitan a conocerse, escucharse y decir lo que a uno le pasa, poner en palabras lo que sentimos sigue siendo, muchas veces, un pequeño gran caos”. El elenco está integrado por Mar Cosca, actriz y creadora de contenido con fuerte impronta humorística; James Cowan, actor y cantante con experiencia en teatro musical; y Nicolás Etchebarne, actor y comediante formado en teatro e improvisación, con trayectoria en proyectos escénicos junto a Cowan. La obra cuenta con guion y dirección de Martín Goldberg, director, dramaturgo y actor egresado de la UNA, con una reconocida carrera en el teatro independiente y musical, y trabajos premiados presentados en Argentina y el exterior. “Para qué me lo decís” se estrenará el viernes 1 de mayo a las 20:00 en el Teatro Premier (Av. Corrientes 1565, CABA). Habrá funciones todos los viernes, con una duración aproximada de 60 minutos. Las entradas están disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro.