La mayoría corre a la ducha apenas termina el entrenamiento. Sin embargo, esta costumbre puede no ser la mejor para tu salud. José Manuel Felices, médico radiólogo y docente universitario con más de 250.000 seguidores en redes, explicó en un video viral por qué conviene esperar antes de bañarse tras hacer deporte.

¿Qué pasa en el cuerpo después del ejercicio?

Durante la actividad física, los músculos generan calor y la temperatura corporal sube. Al terminar, el organismo necesita un tiempo para recuperar el equilibrio: la circulación se normaliza y la sudoración completa su función.

Si te duchas de inmediato, interrumpes este proceso y puedes sufrir mareos o incluso desmayos.

El sudor cumple un papel clave

El sudor no solo regula la temperatura, también ayuda a eliminar toxinas. Si te bañas enseguida, no permites que el cuerpo termine de expulsarlas.

Además, el sudor tiene un pH ácido que protege la piel frente a bacterias. Una ducha rápida con jabones alcalinos puede romper esa barrera y causar irritación o resequedad.

¿Cuánto tiempo esperar antes de ducharte?

El consejo del especialista es claro: espera al menos 15 minutos. Aprovecha ese tiempo para hidratarte, estirar o conversar con tus compañeros. Así reduces riesgos cardiovasculares y cuidas la salud de tu piel.

Esperar unos minutos antes de ducharte no solo evita complicaciones, también mejora la higiene real. Cuando el cuerpo termina de sudar y se estabiliza, la sensación de limpieza es mayor y la piel se mantiene protegida.