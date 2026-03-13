El tránsito porteño arrancó 2026 con controles más firmes, más cámaras activas y un sistema de multas que obliga a los conductores a manejar con más cuidado. Aunque no hubo aumentos recientes, los valores siguen altos y las faltas graves ya superan cifras millonarias. En la Ciudad, todas las penalidades se calculan con la Unidad Fija (UF), un parámetro que cambia dos veces por año, según el precio de la nafta premium. Hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF cuesta $ $949.99, valor que entró en vigencia el 3 de marzo y que se extenderá hasta el2 de septiembre de 2026 Ese importe, que parece menor cuando se lo ve aislado, dispara las sanciones más duras del Código de Tránsito. Entre todas las infracciones vigentes, hay una que se ubica en la cima por su riesgo extremo: conducir a más de 140 km/h dentro de la Ciudad. Esta conducta se sanciona con un mínimo de 400 UF y un máximo de 4.000 UF. Con el valor actual, la penalización puede llegar a $ 3.799.960. El monto final siempre lo define un controlador de faltas, que puede aumentar la sanción si detecta reincidencia o una maniobra riesgosa. A esa velocidad, especialistas en seguridad vial destacan que la distancia de frenado crece de forma crítica y que el conductor pierde casi por completo la capacidad de reacción. Por ese motivo, además de la multa económica, esta falta resta varios puntos del scoring y puede derivar en la suspensión inmediata del registro. La Ciudad mantiene el beneficio del pago voluntario, que ofrece un 50% de descuento para infracciones leves si se abonan dentro del plazo de notificación. Sin embargo, las faltas consideradas graves –como el exceso de velocidad extremo– no suelen acceder a este beneficio, debido al riesgo que implican para la seguridad vial.