Cubrir los caños del agua con papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan los especialistas.

Un truco casero que circula entre plomeros y especialistas en mantenimiento del hogar consiste en envolver los caños y canillas de agua con papel aluminio.

Se trata de una solución simple, con dos beneficios muy distintos según la época del año.

Para qué sirve exactamente

El primer beneficio tiene que ver con la limpieza. El aluminio es un metal blando que funciona como agente pulidor y saca el sarro sin rayar el cromo de las canillas.

El segundo beneficio es térmico. Envolver los caños expuestos con varias capas de papel aluminio genera una barrera radiante que retiene el calor y ayuda a que el agua no llegue a su punto de congelación durante las noches más frías.

De esta forma, se reduce el riesgo de que una canilla exterior se rompa por congelamiento, uno de los daños más comunes del invierno en patios y jardines.

Cubrir los caños del agua con papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan los especialistas. Gemini.

Cómo aplicarlo paso a paso

Cortá varios trozos de papel aluminio, según el largo del caño o canilla a cubrir.

Envolvé la zona expuesta con varias capas , sin dejar espacios sueltos.

Ajustá bien los bordes para que no se despegue con el viento.

Retiralo cuando termine la ola de frío o cuando notes humedad acumulada.

Bonus: para las canillas con sarro, alcanza con un cuadrado de aluminio de unos 20 centímetros para frotar directamente sobre el metal y devolverle el brillo original.

Vale aclarar que el papel aluminio no reemplaza a los protectores térmicos específicos: si se esperan heladas muy intensas, lo más seguro es cortar el paso de agua exterior.

Un truco de cocina, aplicado al mantenimiento del hogar.