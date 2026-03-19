La freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en las cocinas modernas. Su capacidad para cocinar alimentos con poco aceite y en menos tiempo la volvió una alternativa popular para preparar comidas rápidas y más saludables. Sin embargo, su funcionamiento a base de aire caliente que circula a gran velocidad también implica ciertos cuidados. Algunos ingredientes o elementos pueden representar un riesgo si se colocan de forma incorrecta, incluso al punto de provocar un incendio. Entre todos ellos, hay uno que los fabricantes suelen mencionar como el más peligroso si se usa mal. El papel manteca o papel para horno puede convertirse en un problema serio si se introduce en la freidora de aire sin tomar precauciones. Este material es resistente al calor, pero dentro de la freidora el aire caliente circula con mucha fuerza. Si el papel se coloca suelto o sin alimentos encima, puede levantarse y desplazarse dentro del recipiente. Cuando esto ocurre, existe la posibilidad de que toque la resistencia del aparato, que alcanza temperaturas superiores a los 200 °C, lo que puede provocar que el papel se queme o incluso se prenda fuego. Uno de los errores más comunes es precalentar la freidora con el papel ya colocado, ya que al no haber comida que lo sostenga queda libre y puede moverse. Si se desea utilizar papel manteca en la freidora de aire, los especialistas recomiendan seguir algunas medidas básicas: Estas precauciones ayudan a evitar que el papel se desplace dentro del equipo. Además del papel manteca mal colocado, existen otros alimentos o productos que pueden causar inconvenientes dentro de la freidora de aire. Aceite en aerosol Algunos aerosoles contienen propelentes que pueden reaccionar con el calor intenso, generando humo o pequeñas llamas. Masa líquida o rebozados muy húmedos Las mezclas demasiado líquidas pueden gotear hacia el fondo del equipo, quemarse y generar humo. Queso sin soporte Cuando se derrite directamente sobre la bandeja puede caer al fondo y quemarse rápidamente. Palomitas de maíz crudas Muchas freidoras no alcanzan la temperatura adecuada para hacerlas estallar y los granos pueden terminar en zonas internas del aparato. Para evitar accidentes, los especialistas recomiendan seguir algunas pautas simples: