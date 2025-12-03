VTV rechazada: el requisito del parabrisas que pocos conocen y por el que te reprueban la Verificación Técnica Fuente: Archivo

Hacer la Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que todos los titulares de un vehículo deben hacer anualmente para certificar que el automotor se encuentra habilitado para circular en las calles.

Además, hacer la VTV (Verificación Técnica Vehicular) garantiza que el auto, moto, camioneta o camión, cumple con los parámetros de seguridad establecidos. En tanto, aquellos automóviles que la tengan vencida están expuestos a contraer una multa por no haber hecho el trámite.

Por su parte, es importante conocer no solo cuándo vence la VTV, que se encuentra en la oblea que se pega en el parabrisas, sino también de cuánto es el costo que tiene.

¿Cuánto sale hacer la VTV en diciembre?

Recientemente se dieron a conocer los valores que tendrá realizar la Verificación Técnica Vehicular durante el mes de diciembre.

Esto, por su parte, puede variar según la jurisdicción en la que se encuentre registrado el vehículo ya que los precios varían dependiendo de si se trata de Ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires.

Cuánto sale hacer la VTV en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Verificación Técnica Vehicular se divide en dos categorías: autos y motocicletas. Actualmente, el precio es el siguiente:

Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Cuánto sale hacer la VTV en PBA

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el costo dependerá del tipo y peso del vehículo a verificar:

Vehículos particulares hasta 2.500 kg: $ 79.641

Vehículos particulares de más de 2.500 kg: $ 143.354

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $ 31.856

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $ 47.785

Motos de más de 600 cc: $ 63.713

Qué se revisa en la Verificación Técnica Vehicular

Cuando se realiza la Verificación Técnica Vehicular, el personal de la planta se encarga de controlar diferentes aspectos del funcionamiento del auto.

Entre los puntos principales que se revisan se encuentran los siguientes elementos: