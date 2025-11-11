El sueldo del personal de la Policía Federal depende del Ministerio de Seguridad Nacional, en donde se estableció un aumento para noviembre de 2025. De esta manera, la cifra variará por la jerarquía, antigüedad y bonificaciones que reciba cada oficial.

La medida también beneficia a otras fuerzas dependientes del ministerio que encabeza Patricia Bullrich, tal como la Prefectura Naval, el personal del Servicio Penitenciario, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Aumento para la Policía Federal Argentina en noviembre de 2025

La Resolución 944/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicado en agosto de este año, anunció los nuevos aumentos que recibirá la Policía Federal desde noviembre. El sueldo mínimo para el cuerpo policial nacional está fijado en $ 735.016,27, mientras que el máximo es de $ 2.897.608,10 .

De esta manera, desde junio de 2025, hasta el momento, las categorías de la PFA recibieron un aumento del 6,15% en sus haberes mensuales. Además, se tiene en cuenta un suplemento por zona que va desde los $ 172.900 hasta los $ 654.600, dependiendo el lugar de trabajo y el cargo.

Escala salarial de la Policía Federal en noviembre de 2025