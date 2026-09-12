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Contratar a un albañil en septiembre puede salir muy distinto según la zona del país y la categoría del trabajador.

Los valores de referencia siguen surgiendo del último tramo del acuerdo firmado entre UOCRA, CAMARCO y FAEC para el trimestre junio-agosto, con una suba del 1,9% aplicada sobre los básicos de julio.

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Cuánto cobra cada categoría por hora

La escala, que alcanza a los convenios 76/75 y 577/10, distingue cuatro zonas geográficas.

En la Zona A (CABA y provincia de Buenos Aires), un oficial especializado cobra $7.420 por hora; un oficial, $6.348; un medio oficial, $5.866, y un ayudante, $5.399.

En el resto del país, los valores suben así:

  • Zona B: oficial especializado, $8.237 por hora.
  • Zona C: oficial especializado, $11.392 por hora.
  • Zona C Austral: oficial especializado, $14.841 por hora.
Cuánto gana un albañil en septiembre 2026: el sueldo por día y por hora.
Cuánto gana un albañil en septiembre 2026: el sueldo por día y por hora.Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El sereno, la única categoría con salario mensual fijo, va de $980.858 en Zona A hasta $1.961.716 en la Zona C Austral, más del doble.

Por qué el presupuesto final es otro número

Estos valores son básicos de convenio y no equivalen al presupuesto final que paga un particular por una obra.

A ese piso salarial se suman materiales, herramientas, traslados y, en muchos casos, el margen del contratista.

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Por eso, dos presupuestos para el mismo trabajo pueden variar bastante aun estando dentro de la misma zona salarial.

La comisión paritaria vuelve a reunirse en las próximas semanas para definir los valores de octubre, en el marco de la revisión trimestral del convenio 2026-2027.