Cuánto gana un albañil en septiembre 2026: el sueldo por día y por hora.

En esta noticia Por qué el presupuesto final es otro número

Contratar a un albañil en septiembre puede salir muy distinto según la zona del país y la categoría del trabajador.

Los valores de referencia siguen surgiendo del último tramo del acuerdo firmado entre UOCRA, CAMARCO y FAEC para el trimestre junio-agosto, con una suba del 1,9% aplicada sobre los básicos de julio.

Cuánto cobra cada categoría por hora

La escala, que alcanza a los convenios 76/75 y 577/10, distingue cuatro zonas geográficas.

En la Zona A (CABA y provincia de Buenos Aires), un oficial especializado cobra $7.420 por hora; un oficial, $6.348; un medio oficial, $5.866, y un ayudante, $5.399.

En el resto del país, los valores suben así:

Zona B: oficial especializado, $8.237 por hora.

Zona C: oficial especializado, $11.392 por hora.

Zona C Austral: oficial especializado, $14.841 por hora.

Cuánto gana un albañil en septiembre 2026: el sueldo por día y por hora. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El sereno, la única categoría con salario mensual fijo, va de $980.858 en Zona A hasta $1.961.716 en la Zona C Austral, más del doble.

Por qué el presupuesto final es otro número

Estos valores son básicos de convenio y no equivalen al presupuesto final que paga un particular por una obra.

A ese piso salarial se suman materiales, herramientas, traslados y, en muchos casos, el margen del contratista.

Por eso, dos presupuestos para el mismo trabajo pueden variar bastante aun estando dentro de la misma zona salarial.

La comisión paritaria vuelve a reunirse en las próximas semanas para definir los valores de octubre, en el marco de la revisión trimestral del convenio 2026-2027.